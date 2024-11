SAN DIEGO, California - Se está llevando a cabo un juicio en el centro de la ciudad para un hombre acusado de un atropello y fuga fatal de 2023 en University Heights que mató a un querido camarero de San Diego.

El imputado Brandon Janik, de 38 años, también está acusado de tratar de encubrir su participación en el accidente.

Joshua Gilliland, de 47 años, murió al cruzar una intersección de tres vías en los bulevares Normal Street y El Cajon y Park el 10 de junio de 2023, mientras caminaba hacia su trabajo en Cheers en Adams Avenue.

El miércoles, los fiscales llamaron al estrado a Cody Johnson, quien describió sus observaciones e interacción con Janik momentos antes del presunto atropello y fuga. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras ella repasaba los detalles de cómo Janik parecía estar borracho y necesitaba ayuda para salir de su coche.

Primero, el fiscal preguntó dónde estaba Johnson esa noche alrededor de las 8:30 p.m.

"Estaba caminando a casa con mi novio en ese momento", dijo Johnson a la corte. "Acabábamos de conseguir algo de comida".

Johnson testificó cómo Janik parecía estar borracho en su auto de alquiler, describiendo cómo el tráfico tocaba la bocina y se desviaba alrededor del vehículo de Janik, que estaba detenido en la intersección.

Johnson dijo que el hombre detrás del volante parecía estar desmayado, por lo que ella y su novio de entonces entraron en acción.

"Decidimos qué era lo siguiente que debíamos hacer", dijo Johnson. "Entonces, había una mujer en la acera a la que miramos y le preguntamos: 'Oye, ¿crees que deberíamos llamar al 911 sobre este tipo aquí?' Y ella siguió caminando, así que llamé al 911".

Los fiscales reprodujeron el audio de esa llamada en la corte.

"Acaba de detenerse en medio de la carretera", se escucha a Johnson decirle al despachador del 911. "Se acaba de desmayar en el coche. No sabemos si debemos llamar a la puerta".

"¿Parece estar intoxicado?", preguntó el despachador.

"Sí, lo parece", respondió Johnson

Johnson luego dijo que alguien llamó a la puerta de Janik y él despertó. Dijo que otro transeúnte comenzó a hablar con Janik. La puerta del lado del conductor finalmente se abrió y la persona metió la mano y apagó el auto para Janik, testificó Johnson.

"Cuando salió del auto y el otro individuo se aseguró de que estaba bien, hablamos un poco con él y su vocabulario era un poco arrastrado y lento", dijo Johnson a la corte el miércoles.

Según la declaración de apertura de la fiscal de distrito adjunta Hailey Williams el martes, a pesar de las múltiples llamadas al 911, la policía no pudo responder debido al alto volumen de llamadas de emergencia esa noche. Dos paramédicos respondieron, dijo el fiscal, pero Janik se negó a recibir atención y no pudieron llevarlo involuntariamente al hospital.

Janik les aseguró a los paramédicos que llamaría a un Uber, dijo Williams a la corte, pero cuando se fueron, volvió al volante y se fue, golpeando fatalmente a Gilliland unos minutos después mientras cruzaba El Cajon Boulevard.

En las declaraciones de apertura el martes, la defensa sostuvo que la fiscalía no puede probar que Janik estaba intoxicado.

El abogado defensor Justin Murphy dijo al jurado que su cliente "se asustó" después de golpear a Gilliland y "absolutamente debería haberse detenido". Murphy dijo que las decisiones de Janik de abandonar la escena y sus "aparentes intentos de encubrir el accidente" no fueron "una elección honorable".

El abogado defensor, que describió a su cliente como un padre soltero que tenía tres empleos y que estaba "muy agotado ese día", dijo que gran parte del caso de la fiscalía se basó en testimonios erróneos de testigos y en la actividad de tarjetas de crédito que mostraban que Janik había comprado bebidas alcohólicas. Argumentó que no había evidencia que demostrara que Janik consumió esas bebidas para alcanzar el punto de intoxicación o incluso las consumió. También dijo que una mujer que estaba en una cita con Janik ese día viajó en un automóvil con él porque parecía estar bien para conducir.

Murphy también argumentó que los paramédicos que se encontraron con Janik no notaron ningún olor a alcohol en él, ni notaron ojos inyectados en sangre, dificultad para hablar o marcha inestable. El abogado también señaló el diseño "confuso" de la intersección donde ocurrió la muerte.

Junto con el asesinato, Janik está acusado de homicidio vehicular grave en estado de ebriedad, atropello y fuga, DUI y varios otros cargos relacionados con la presentación de un reclamo de seguro falso.

Los fiscales pudieron acusar a Janik de asesinato debido a una condena previa por DUI, un caso de delito menor en el condado de San Diego que se remonta a 2016. Williams dijo que, en ese caso, Janik estaba detrás del volante de un automóvil que se desvió de la ruta estatal 52, volcándose varias veces, dejándolo con "lesiones casi mortales".

We're learning some surprising new information about a deadly hit-and-run crash that killed a popular bartender last summer in University Heights. NBC 7's Dana Williams explains on Feb. 29, 2024.