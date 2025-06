“Súper caro, no le alcanza a uno”: Tijuana con la inflación más alta en México

TIJUANA- La inflación no da a su brazo a torcer tanto en Estados Unidos como en México, sin embargo, Tijuana supera al resto del país y se encuentra a la cabeza a nivel nacional con 6.15% y supera casi por 2 puntos porcentuales al promedio nacional, el cual es de del 4.62%, por lo tanto, los tijuanenses tienen que hacer malabares para poder economizar.

“Súper caro no le alcanza a uno, sale con 500 pesos y no compra nada, y se va riendo, para no llorar, si está muy caro todo”, dijo Rosalba López, residente de Tijuana.

Lo complicado, según economistas, es que ya suman 53 meses en el que la inflación se mantiene fuera de la meta del Banco de México.

“Y es el tiempo que lleva el consumidor batallando en donde quincena tras quincena, cada vez que va al mercado se encuentra con alguna variante en alguno de los precios o en muchos de los precios que consume a diario, es ahí donde está ya fatigado el consumidor y es la parte que no te dice el INEGI. Y ahí es donde ya empieza, están encendidos los focos amarillos, en torno al poder adquisitivo de los consumidores y en algún momento empiezan a alcanzar a las familias”, señaló Jorge Fonseca, economista.

Por lo que las familias como la de Angelina Cisneros buscan alternativas más económicas como el mercado sobreruedas.

“Buscar ofertas en diferentes puestos, aquí en el sobreruedas o en establecimientos buscas qué ofertas hay”, señaló.

Nos cuenta que en promedio para su familia de 4 personas gasta unos $ 2,500 pesos a la quincena en comprar la despensa básica, cuando un año atrás le alcanzaba con $1,200.

“Si es verdad ha subido mucho los precios en verdura la carne en todo lo que buscas si está más caro”, dijo Angelina.

De acuerdo con el último reporte del INEGI los productos que han sufrido un mayor encarecimiento son el pollo con un incremento del 10.62%; jitomate 10%; la papaya un 20.13% y la papa con casi 7 %.

Por su posición geográfica, Tijuana importa una gran cantidad de productos perecederos de Estados Unidos, por lo que el encarecimiento en los productos es un efecto compartido.

“Ahorita que el tipo de cambio regresó, esperaríamos que los precios se estabilizaran. Desafortunadamente lo que está pasando, ahora es que, aunque estamos viendo un tipo de cambio más estable, menos volátil, los precios en Estados Unidos siguen sufriendo la inflación, entonces lo que está pasando ahora es que estamos importando inflación de Estados Unidos”, destacó el economista.

Los especialistas recomiendan hacer un muy buen presupuesto y apegarse lo más posible para no tener gastos hormiga y afectar lo menos posible su economía.