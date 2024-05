Residentes de Tijuana cruzan a San Diego para llenar sus tanques de gasolina

SAN DIEGO - Las compras de pánico por combustible han cruzado la frontera, y desde el miércoles en la tarde, se veía en diferentes puntos del condado de San Diego a más tijuanenses y residentes de Baja California, que llegaban a llenar sus tanques de gasolina.

Según las autoridades, si esta situación no se controla en México, podría afectar a ambas economías. Y aunque algunos no hicieron largas filas en el cruce fronterizo para llegar a San Diego, aseguran que no tenían contemplado trasladarse a territorio estadounidense.



"Es complicado, porque me saca de balance todas mis actividades en la ciudad de Tijuana", indicó Leticia Rivero, residente de la ciudad ubicada en Baja California.

Sin embargo, la preocupación para quienes van a Baja California es la misma: llegar a una estación y no encontrar combustible.

"Hay que echar gasolina aquí, porque no sabemos cómo vayan a estar en México las filas, y si vaya a haber (combustible), porque veo gasolineras que están cerradas con conos", dijo Hiram Magaña, residente de Ensenada, también en Baja California.

Aunque TELEMUNDO 20 habló con cerca de 10 personas que llegaron a San Diego por combustible, se desconoce el alcance de cuántos residentes de la ciudad fronteriza están llegando a California a llenar sus tanques de gasolina.

Sin embargo, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), se trata de un incremento considerable que podría subir los precios de la gasolina, que en San Diego ya son altos por cada galón.

"Históricamente, cuando aumenta la demanda, aumenta el precio de la gasolina", indicó Anlleyn Venegas, vocera del Club de Autos del Sur de California.

Mientras, se espera que el precio de la gasolina en San Diego incremente durante el fin de semana del Memorial Day.

"Sube el precio de la gasolina porque hay más gente manejando en las carreteras, entonces sube la demanda y con eso sube el precio de la gasolina, especialmente aquí en California. Entonces si a eso le aumentas la gente que va a cruzar la frontera para echar gasolina... pues eso también puede afectar, que el precio de la gasolina siga aumentando", explicó Venegas.

Es por esto que muchos en Tijuana y San Diego esperan que el problema se solucione al sur de la frontera.

Y en el caso de Hiram Magaña, que cuenta con un negocio en Ensenada, le preocupa que no exista el suficiente combustible para mover sus mercancías. "Se tiene que trasladar, hacer entregas y el carro es de suma importancia", aseguró.

Aunque el precio de la gasolina en San Diego ha bajado unos centavos en las últimas cinco semanas, según la AAA, se estima se paga hasta 35 centavos más que el año pasado.

"Es probable que (la gasolina) vuelva a subir un poco, pero sí creemos que después que pase este día festivo de Memorial Day, vuelva a bajar, inclusive podría bajar un poquito menos de los $5 por galón", pronosticó Venegas.

Se tiene información de que el domingo dieron inicio las manifestaciones y bloqueos fuera de plantas de combustible en Baja California. Se esperan más movimientos en Baja California hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a la región este fin de semana.