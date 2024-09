Tiroteo en Aduana de Otay Mesa genera pérdidas millonarias en ambos lados de la frontera

SAN DIEGO -La policía de San Diego confirmó, que fue un hombre estadounidense el que resultó lesionado este miércoles, luego de que un agente del CBP le disparo en la garita de carga de Otay Mesa.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue localizado en un área restringida con un desarmador en la mano. El agente que lo increpó y le solicitó que soltara la herramienta, pero este hizo caso omiso. Acto seguido, el agente disparo contra él, luego de que el sospechoso lo amenazó.

“Al investigar el oficial se le acercó a este hombre, cuando el hombre saco un desarmador y trato de amenazar al oficial, fue cuando el oficial disparo contra él, hiriéndolo en los brazos, causándole heridas serias, pero no graves y fue trasladado al hospital por atención médica”, indicó Jose Ysea, vocero de la policía en San Diego.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad del hombre detenido, aunque indicaron que enfrenta cargos federales.

También dieron a conocer que el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza que disparó tiene aproximadamente 22 años y que las balas alcanzaron a uno de los vehículos oficiales, sin que se registrara pérdida de vidas u otros lesionados.

Este hecho violento género operativo que paralizó la actividad en la Aduana por varias horas, lo que generó tráfico pesado en ambos lados de la frontera, además de una larga espera para los transportistas de carga que viajaban de Tijuana a San Diego.

Paulino Díaz fue de los afectados, tuvo que esperar más de cuatro horas para cruzar a EEUU con el cargamento

“Ayer estuve más de cuatro horas en la fila y antier me enfile a las cuatro y para las nueve de la noche ya no alcance a cruzar (…) uno que gana por viaje, no gana por día, ni por semana”, explicó, Paulino.

De acuerdo con un estudio de Atlantic Council, este incidente provocó pérdidas millonarias debido a las más dos horas y media que duró el cierre debido al operativo que se realizó en la aduana.

“Si a eso le sumamos dos horas y medio ayer, una hora la siguiente vez, algún otro tema que suceda, las caídas del sistema todo eso suma o realmente resta”, expresó, Kenia Zamarripa, vicepresidenta asuntos internacionales Cámara Regional de Comercio de San Diego.

Cabe señalar que el mismo estudio de Atlantic Council que realizó en conjunto con el departamento de Estado de los Estados Unidos, encontró que si diariamente se redujeran 10 minutos los tiempos de espera en la frontera, se generarían ganancia $ 26 millones de dólares al mes y hasta $ 312 millones anuales. Por lo que las pérdidas económicas por la larga espera de este miércoles, son cuantiosas.

“Es un impacto en bola de nieve, entonces tenemos camiones que a lo mejor tenían productos perecederos, que a lo mejor sufrieron mayores pérdidas, seguramente hubo camiones que llegaron en diferentes tiempos y a lo mejor no pudieron ser recogidas o llegaron al almacén para su siguiente distribución”, agregó, Kenia Zamarripa.

Se tiene registro que más de dos mil transacciones diarias se llevan a cabo por la garita de Otay con cargamentos que van desde, frutas, verduras, materiales médicos, automotrices, ropa y otros productos.