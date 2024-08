Dos muertos, y otra persona lesionada tras tiroteo en Point Loma

SAN DIEGO - La policía de San Diego investiga un tiroteo en una vivienda cerca de la preparatoria de Point Loma que resultó en la muerte de dos personas y una persona herida, informó la policía de San Diego.

Según SDPD, al menos una persona está detenida después del tiroteo que ocurrió alrededor de las 4 p.m. cerca de la intersección de Zola Street y Chatsworth Boulevard.

Las calles con esquinas en Poinsettia Drive en Zola Street y en Chatsworth Boulevard fueron acordonadas debido a la investigación. El perímetro de la investigación abarca alrededor de seis viviendas donde ocurrió el tiroteo como medida de seguridad.

La policía confirmó a Telemundo 20 que el tiroteo tuvo lugar en una casa unifamiliar gris en la calle Zola Street. Una de las víctimas fue encontrada en el patio delantero y la segunda víctima en el patio trasero, dijo la policía.

El garaje en la propiedad se veía dañado y aunque parece reciente, las autoridades no han asociado un automóvil con el incidente.

La policía confirmó que no están buscando a ninguna persona armada, pero no dijeron si la persona recibió un disparo o está bajo custodia; la policía dice que la persona responsable por el tiroteo ya no es una amenaza.

El mapa a continuación muestra el lugar que se informó el tiroteo al momento de la llamada de emergencia:

