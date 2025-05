Todd Gloria restituye recortes a la policía y bomberos del presupuesto de la ciudad

SAN DIEGO - El miércoles el alcalde Todd Gloria dio a conocer su propuesta final de presupuesto para el año fiscal 2026 y la restitución de algunos fondos para el Departamento de Policía de San Diego y la Sociedad Humanitaria de San Diego.

El dinero disponible para la ciudad no ha cambiado significativamente en el último mes desde el primer borrador de la propuesta, pero Gloria dijo que la opinión pública ha reorganizado algunas de las prioridades de la ciudad en la propuesta final.

"Las previsiones de los principales ingresos de los que depende la ciudad para pagar nuestras operaciones no han mejorado desde la publicación del borrador del presupuesto el mes pasado, pero hemos podido hacer pequeños cambios en respuesta a lo que escuchamos de los sandieguinos sobre sus prioridades a través de las audiencias de revisión del presupuesto", dijo Gloria. "Los recortes que nos vimos obligados a hacer para equilibrar el presupuesto no son lo que ninguno de nosotros quiere, pero hemos trabajado dentro de nuestras posibilidades para crear un plan de gastos responsable, estratégico y equilibrado que da prioridad a mantener a los sandieguinos seguros, arreglar nuestras carreteras e infraestructuras críticas, y reducir la falta de vivienda con una serie de intervenciones - incluyendo la construcción de más viviendas".

El mayor ajuste consiste en restablecer $773,529 de la reducción de $1.7 millones para consolidar las patrullas policiales en la parte norte de la ciudad entre las divisiones Norte y Noreste.

El proyecto de presupuesto también restablece dos puestos de detective que el proyecto de presupuesto había eliminado.

"Quiero dar las gracias a Alcalde Gloria y Presidente del Consejo [Joe] La Cava para escuchar a la comunidad y dar prioridad a la seguridad pública", dijo el sargento Jared Wilson, presidente de la Asociación de Oficiales de Policía. "Los ahora restablecidos detectives antivicio son fundamentales para abordar algunos de los problemas más acuciantes de San Diego, como la prostitución y la trata de seres humanos".

"La restauración de la División Noroeste garantizará que el Departamento de Policía de San Diego mantenga su alto nivel de servicio en todos los rincones de nuestra ciudad. Esta propuesta final de presupuesto cumple con el mensaje que el alcalde Gloria ha dicho una y otra vez: La seguridad pública es la máxima prioridad de esta administración".

Las revisiones adicionales de seguridad pública incluyen la restauración de un oficial de recursos de la comunidad y el escuadrón de bombas de dotación de personal en el departamento de San Diego Fire-Rescue

El sargento de socorristas Connor Robbins, delegado jefe del sindicato Teamsters 911, elogió la inclusión de una academia avanzada de socorrismo.

"Estábamos impacientes por poner en marcha nuestra nueva academia avanzada de socorrismo, y este presupuesto la incluye", dijo Robbins. "Este presupuesto indica que los dirigentes de la ciudad reconocen las medidas de salvamento que nuestros miembros proporcionan cada día. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos para mantener a salvo a nuestros residentes y visitantes cuando disfrutan de nuestras playas y bahías".

No todo el mundo se mostró tan receptivo a la propuesta.El concejal Sean Elo-Rivera emitió una declaración crítica el miércoles.

" El alcalde Gloria sigue proponiendo recortes presupuestarios irresponsables y crueles que perjudican a los sandieguinos más vulnerables -los niños, los jóvenes, las familias trabajadoras y las personas mayores-, al tiempo que no exige a las empresas ricas y a los turistas que paguen la parte que les corresponde", dijo Elo-Rivera, en parte, en la declaración, añadiendo más tarde: "El alcalde no cumplió con las comunidades que contaban con él, pero la lucha no ha terminado. Ahora que el presupuesto está en manos del Consejo, voy a luchar más duro que nunca por un presupuesto que se centra en las necesidades de los trabajadores, invierte en nuestras comunidades marginadas, y da prioridad a la equidad en todo momento. Animo a la comunidad a que se manifieste, se levante y luche".

El presidente y consejero delegado de la Sociedad Humanitaria de San Diego, Gary Weitzman, también hizo pública una declaración el miércoles en respuesta a la revisión del presupuesto:

"Si bien apreciamos la revisión de la propuesta del alcalde de San Diego Todd Gloria para restaurar parcialmente la financiación de los servicios de animales, San Diego Humane Society sigue siendo profundamente preocupado de que nuestro contrato para proporcionar servicios de animales para la ciudad sigue estando en riesgo. La revisión de mayo deja un déficit de $ 1 millón - a pesar de nuestra clara comunicación de la financiación necesaria para mantener estos servicios públicos esenciales.

"Este déficit de financiación amenaza la capacidad de la ciudad para cumplir sus obligaciones legales en materia de seguridad pública, bienestar animal y aplicación de la ley humanitaria.No se trata de servicios opcionales, sino que son obligatorios por ley. Sin una financiación adecuada, la ciudad seguirá estando obligada a prestar estos servicios, probablemente a un coste significativamente superior al de nuestro eficiente modelo actual.

"Como socio sin ánimo de lucro de confianza con un largo historial de entrega de servicios de cuidado y aplicación de alta calidad, instamos al ayuntamiento a restaurar completamente la financiación necesaria para preservar esta asociación. De este modo se protegerá a los animales y residentes de San Diego, al tiempo que se garantizará que el dinero de los contribuyentes se gasta de forma responsable y eficaz".

En diciembre, Gloria anunció que San Diego se enfrentaba a un déficit presupuestario de $258 millones en el próximo año fiscal « en medio de la disminución del crecimiento de la propiedad, habitación de hotel y los impuestos sobre las ventas», decía un comunicado de su oficina.

Ese déficit siguió creciendo debido a una disminución de los ingresos por impuestos sobre las ventas, tasas de franquicia más bajas de lo previsto de San Diego Gas & Electric y un aumento de los costos de pensiones de los empleados.

En las elecciones de noviembre, los votantes rechazaron el Impuesto sobre Transacciones y Uso de San Diego, que hubiera aumentado el impuesto sobre las transacciones en la ciudad en un 1%, elevando el impuesto total sobre las ventas al 8.75%. La tasa actual del 7.75% deja a la ciudad empatada con la cuarta más baja de los 482 municipios del estado y más baja que 9 de las 18 ciudades del condado, según el Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California.

Los $400 millones adicionales que se habrían recaudado con la propuesta fueron uno de los puntos clave en los que hicieron hincapié los partidarios de la medida, pero la otra cara de la moneda -los recortes que habría que hacer si no se aprobaba- se mencionó con menos frecuencia.

El proyecto de presupuesto incluía un "reajuste" de las tasas, como la duplicación de las tarifas de los parquímetros, el incremento de las multas por estacionamiento indebido y el aumento de diversas tasas por servicios en toda la ciudad.

Este último impuesto, la Medida C, fue aprobado por mayoría simple de los votantes de San Diego en 2020, pero necesitaba dos tercios de los votos para ser aprobado. San Diego decidió que la regla de los dos tercios era injusta y ha seguido adelante con la intención de recaudar el impuesto a partir del 1 de mayo, pero el asunto sigue bloqueado en los tribunales.

El martes, Elo-Rivera y organizaciones sin fines de lucro locales se reunieron en Jeremy Henwood Memorial Park para exigir Gloria y el consejo de la ciudad restaurar la financiación de las bibliotecas, centros de recreación y más.

Los oradores y las organizaciones asistentes pidieron, en cambio, un presupuesto «primero la gente» que invierta en los jóvenes, la vivienda y la equidad.

"No se trata sólo de un presupuesto, sino de valores", dijo Elo-Rivera en la manifestación celebrada el martes por la mañana en el Jeremy Henwood Memorial Park. Recortar las horas de biblioteca, reducir los programas juveniles y desfinanciar los centros recreativos puede parecer matemático en una hoja de cálculo, pero en la vida real, significa menos espacios seguros para los niños, menos recursos para las familias y menos oportunidades para nuestros barrios".

"San Diego se merece algo mejor, y debemos decir no a los recortes generalizados que no reconocen la vulnerabilidad de nuestras comunidades".

Representantes de una coalición de organizaciones -entre las que se encuentran City Heights Community Development Corporation, Chicano Federation, Emilio Nares Foundation, Employee Rights Center y San Diego Parks Foundation- afirmaron que los recortes propuestos «profundizarían las desigualdades raciales y económicas, especialmente en los barrios de bajos ingresos y con recursos históricamente insuficientes».

Los grupos argumentan que la igualdad de recortes en todos los ámbitos provocará resultados más negativos en las comunidades más pobres, menos blancas o más diversas, en comparación con las más ricas, más blancas o más homogéneas, especialmente para los niños, las personas mayores, los inmigrantes y las personas que buscan empleo.

"San Diego's working families and historically under-resourced neighborhoods are at risk", a statement from Elo-Rivera's office read. "Proposed city budget cuts threaten the services that keep our communities safe, connected, and thriving.

"Parques, bibliotecas, programas juveniles e iniciativas para la estabilidad de la vivienda no son lujos, sino salvavidas. Durante décadas, las comunidades de color han soportado una falta crónica de inversión. Esta coalición pide a los dirigentes municipales que financien nuestro futuro, no que lo socaven".

Gloria presentará su propuesta final de presupuesto al ayuntamiento en una audiencia pública el lunes. El proyecto de presupuesto publicado el miércoles se entregará al ayuntamiento para que lo examine y revise, y se espera que el presupuesto definitivo se vote el 10 de junio.