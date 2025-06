El alcalde Todd Gloria declaró el martes su apoyo a la restauración del horario en centros recreativos, bibliotecas y dos embalses, pero emitió vetos parciales a varias partidas de gasto incluidas en el presupuesto para el año fiscal 2025-26 aprobado por el Ayuntamiento de San Diego.

En un comunicado, la oficina de Gloria afirmó que la medida del alcalde "ofrece servicios básicos para los residentes en el vecindario, a la vez que apoya la estabilidad fiscal a largo plazo de la ciudad de San Diego y cumple con su compromiso de abordar el déficit presupuestario estructural de larga data de la ciudad".

"El alcalde mantiene la mayoría de las nuevas propuestas de ingresos del ayuntamiento. Sin embargo, está ajustando los niveles de ingresos propuestos para reflejar las realidades operativas y plazos de implementación realistas".

Gloria afirmó que las medidas presupuestarias protegen la seguridad pública, preservan empleos y servicios vecinales, a la vez que reducen la probabilidad de que la ciudad enfrente un déficit en los próximos años.

"Insto al ayuntamiento a aceptar este compromiso", añadió Gloria.

El Ayuntamiento de San Diego votó 7-2 el 10 de junio para aprobar un presupuesto de 6 mil millones de dólares que recortó el horario de la biblioteca los domingos, sin cubrir ciertos puestos ejecutivos. Sin embargo, el ayuntamiento restableció el horario de algunos centros recreativos, el horario de la biblioteca los lunes en sucursales seleccionadas y el acceso al lago.

Sin embargo, la restauración de estos y otros recursos, como los servicios para personas sin hogar y las fogatas en la playa, dependería de nuevas fuentes de ingresos, lo cual podría no ser viable. Según su oficina, la acción de Gloria "se guió por advertencias creíbles del Analista Presupuestario Independiente, el Departamento de Finanzas y la Fiscalía Municipal sobre el riesgo financiero y operativo de algunos de los cambios que el ayuntamiento realizó durante su audiencia presupuestaria del 10 de junio".

"Como alcalde, no puedo, en conciencia, permitir que un presupuesto basado en suposiciones poco sólidas siga adelante, no cuando enfrentamos incertidumbre económica nacional, inestabilidad global y amenazas reales a la financiación federal y estatal de la que dependemos", declaró Gloria en el comunicado de prensa emitido el martes. Por eso, en virtud de la autoridad que me otorga la carta constitutiva de la ciudad, estoy ejerciendo mi derecho de veto para restablecer el equilibrio presupuestario. Al mismo tiempo, estoy aceptando varias modificaciones del consejo que se ajustan a nuestras prioridades compartidas y que podemos permitirnos apoyar. Según su oficina, Gloria vetó varios gastos aprobados por el consejo:

$900,000 para Proyectos, Programas y Servicios Comunitarios, ya que la cantidad se "reasigna mejor a las prioridades de toda la ciudad", según la oficina de Gloria.

$450,000 para Arte, Cultura y Festivales Comunitarios, un fondo discrecional para oficinas individuales del consejo.

$225,000 para el puesto de director de operaciones que, según la oficina de Gloria, eliminó en febrero para optimizar la gestión ejecutiva y reducir los gastos generales.

$450,000 para dos puestos directivos en la Oficina de Raza y Equidad, que, según la oficina de Gloria, son innecesarios para mantener el progreso en la garantía de los procesos, la contratación y la asignación de recursos de la ciudad.

$757,156 para fondos de contingencia para aguas pluviales, que, según la oficina de Gloria, "no tienen una necesidad identificada en este momento" y no resultarán en nuevos proyectos de aguas pluviales.

$1.1 millones para la aplicación de la gestión de maleza, que, según la oficina de Gloria, el consejo no identificó como una modificación de gasto con apoyo mayoritario, ni ¿Fue recomendado por el analista presupuestario independiente?

$250,000 para el equipo multidisciplinario de extensión comunitaria, algo que el alcalde declaró no apoyar, añadiendo que la financiación básica para la extensión comunitaria se mantendrá en el nuevo presupuesto.

$208,000 para programas recreativos en los lagos de la ciudad, excepto Miramar y Murray, que son muy utilizados y recibieron la mayor cantidad de comentarios públicos, según informó la oficina de Gloria.

$95,000 para un estudio de nexo de ocupación de alquileres a corto plazo, lo cual "es prematuro y representa un costo innecesario en este momento", según la oficina de Gloria.

Gloria también vetó varias reducciones de personal aprobadas por el ayuntamiento "para preservar cinco puestos que ha determinado como críticos para las operaciones, cuatro de los cuales actualmente están ocupados por empleados municipales", según su oficina.

The positions are:

Coordinador de servicios de prensa del Departamento de Comunicaciones: $160,000

Gerente de servicios de prensa del Departamento de Comunicaciones: $167,000

Subdirector del Departamento de Cumplimiento: $278,713

Dos subdirectores de operaciones: $800,000

La oficina de Gloria indicó que se mantendrá el horario de los lunes en 16 sucursales de bibliotecas, mientras que el horario de los centros recreativos se restablecerá por completo a sus niveles actuales.