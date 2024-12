Tormenta en el norte de California traerá clima nublado y posibilidad de lluvias

El patrón climático de San Diego cambió este jueves, de seco y ventoso a nublado y potencialmente tormentoso, debido a un sistema proveniente del norte de California que se dirige hacia el sur.



No se espera que el sistema de tormentas tenga un gran impacto, pero sí traerá más cobertura de nubes a la región y una probabilidad de lluvias ligeras y dispersas más tarde en el día, según meteorólogos de NBC 7.

A passing cold front may provide just enough moisture to allow for scattered light rain showers (less than 0.1") tomorrow afternoon and evening for areas west of the mountains. Meanwhile, strong wind gusts are expected for the eastern slopes of the mountains and deserts. #CAwx pic.twitter.com/7zNbVo7VXm

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) December 12, 2024