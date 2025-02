Tormenta deja inundaciones y árboles caídos mientras se aleja de San Diego

La tormenta invernal se aleja del área de San Diego este viernes, pero trajo consigo lluvias muy necesarias y ráfagas de viento que provocaron algunas inundaciones y la caída de árboles.

A última hora de la mañana, la tormenta más poderosa de la temporada había dejado entre una décima de pulgada y casi tres pulgadas de lluvia en todo el condado durante su estadía de tres días en la región.

Los efectos más fuertes de la tormenta se produjeron durante la noche hasta el viernes, cuando las ráfagas de viento tempestuosas rondaban los 80 km/h y las precipitaciones en algunas zonas eran de hasta tres cuartos de pulgada por hora, según los meteorólogos de NBC 7.

En ese momento se encontraba en vigencia una alerta de inundación, pero las fuertes lluvias en el norte del condado provocaron algunas inundaciones menores que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional a emitir un aviso de inundación que afectó a Oceanside, Carlsbad, Vista, Encinitas, Poway, Ramona, Del Mar, Valley Center, Julian y Tierrasanta hasta la medianoche.

El Escondido Creek comenzó a fluir sobre Country Club Drive en Harmony Grove en la zona no incorporada de Escondido el jueves por la mañana, pero la carretera estaba demasiado inundada para cruzar por la noche. Se colocaron señales de tráfico cerradas, lo que afectó a cientos de familias que dependen de esa carretera para ir y venir de sus hogares. Un conductor de reparto de Amazon no pudo pasar en absoluto.

Road closed signs behind an Amazon delivery truck unable to pass through Country Club Drive in Harmony Grove during a storm on Feb. 13, 2025.

Dos áreas que a menudo se inundan en medio de fuertes lluvias también se cerraron temporalmente en el pico de la tormenta: el río San Diego en el área de Mission Valley se inundó y bloqueó algunas carreteras cerca del centro comercial Fashion Valley y la rampa de entrada a la Ruta estatal 78 en dirección este en El Camino Real también se bloqueó cuando el agua llenó la carretera.

Y, cuando salió el sol el viernes, los equipos de CalTrans estaban trabajando para contener las inundaciones cerca de la entrada de la Interestatal 5 en dirección norte en la calle C cerca de la Avenida 17. La carretera estaba bloqueada y se podía ver a los equipos trabajando en agua hasta la pantorrilla.

Flooding at C Street near 17th Avenue and the onramp to northbound I-5 after heavy rains on Feb. 14, 2025.

Los fuertes vientos también derribaron grandes ramas de árboles que bloquearon carreteras en Vista y Rancho Peñasquitos.

La tormenta impulsó al Servicio Nacional de Meteorología a emitir un aviso de viento vigente hasta las 4 a.m. del sábado para las comunidades locales de las tierras altas y el desierto.

La tormenta también ha traído vientos que alcanzan velocidades de 25 a 30 mph a lo largo de la costa y en los valles interiores, y hasta 54 mph en el área de Mount Laguna, según los meteorólogos.

Los residentes pueden informar problemas relacionados con el clima, como inundaciones o árboles caídos, utilizando la aplicación Get It Done o llamando al 619-527-7500. Las autoridades indicaron que cualquier persona que experimente una emergencia que ponga en peligro su vida debe llamar al 911.

Se espera que el viernes las precipitaciones se debiliten y se vuelvan cada vez más intermitentes antes de disminuir por completo a última hora de la tarde, informó el NWS. Las condiciones favorables volverán el sábado y prevalecerán durante gran parte de la próxima semana, con temperaturas máximas promedio o ligeramente más altas para esta época del año, dijeron los meteorólogos.

Strawberries try to weather the storm at North County San Diego farm

La fuertes lluvias han provocado inundaciones y bloqueos de algunas vialidades de San Diego. Guillermo Méndez con los detalles desde Escondido.

From flooded to flourishing: Native Poppy flower shop preps for Valentine's Day storm

Las autoridades en la ciudad de San Diego este jueves trabajan a marchas forzadas para evitar inundaciones como las registradas en enero año pasado, ante la llegada de una intensa tormenta. Marinee Zavala con los detalles.

'This is a little bit of excitement': Mission Beach and Coronado residents welcome the rain

El vehículo de un bombero fue arrastrado al océano tras salirse de la carretera debido a un gran flujo de escombros a lo largo de Big Rock Road en Malibú.