Se espera tormenta y la mayor cantidad de lluvia del año en San Diego

Se espera que la tormenta más húmeda del año, hasta ahora, traiga lluvias y algo de nieve a San Diego esta semana.

La tormenta del río atmosférico traerá lluvias significativas al norte de California y se descompondrá a medida que se acerca al condado de San Diego el martes por la noche. A pesar de que la tormenta se está debilitando, se espera que el condado de San Diego reciba varias pulgadas de lluvia.

Las probabilidades de lluvia serán intermitentes hasta el viernes, con rondas de precipitaciones que traerán entre 2 y 3 pulgadas de lluvia en la costa y en los valles y hasta 4 pulgadas y posible nieve, en las montañas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó de una probabilidad del 10% al 15% de precipitaciones ligeras el martes a medida que la capa marina se profundiza desde las áreas costeras hasta las colinas en todo el condado.

"Es probable que haya precipitaciones mucho más significativas desde el miércoles por la noche hasta el sábado por la mañana, con mayores probabilidades desde el jueves por la noche hasta el viernes", agregó el NWS.

Si bien no hay advertencias meteorológicas ni vigilancias vigentes para esta tormenta, los meteorólogos de NBC 7 advierten que las fuertes lluvias tienen el potencial de crear inundaciones y deslizamientos de tierra sobre las zonas quemadas.

Se espera que las temperaturas ronden los 60 grados cerca de la costa y el centro de la ciudad esta semana, con temperaturas nocturnas de alrededor de 50 grados.

Las temperaturas máximas en las montañas deberían estar entre 45 y 50 grados, mientras que los desiertos también deberían tener condiciones nubladas y posibilidades de lluvias a mediados de la semana, con vientos moderados y temperaturas máximas de entre 65 y 70 grados.