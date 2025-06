Trabajadores del campo dudan que Trump vaya a proteger al sector agrícola y hotelero

Solo unas horas le duró el gusto al gobernador de California Gavin Newsom, el fallo a favor de su demanda al gobierno de Donald Trump por el despliegue militar en las manifestaciones y redadas de Los Ángeles, que aseguró pone en peligro a la democracia. Casi dos horas después la corte de apelaciones concedió una solicitud de suspensión administrativa al presidente Trump.

La noticia puso nerviosos a los trabajadores del campo en California principalmente por las manifestaciones que se esperan este sábado 14 de junio.

“Han confirmado el concilio acá de mi ciudad que ICE va a estar en esta comunidad, entonces estamos tomando extra-precaució”, indicó Yuriana Herrera, trabajadora del campo en Central Valley



Dijo que esta situación ha generado que muchos de los trabajadores no hayan acudido a sus trabajos desde el viernes

“De hecho ahorita ya se está viendo la disminución de trabajadores, muchos están ausentes varios trabajadores están resguardándose entonces sí, ya estamos empezando a ver los cambios, como está esto afectando al sector agrícola”, agregó Yuriana.

Los analistas también dicen está situación muestra el control del presidente Trump en las cortes a nivel federal.

“Normalmente las cortes no funcionan así, pero no estamos viviendo en tiempos normales y la cortes han tenido que tomar decisiones muy rápidas, incluso la suprema corte ha tenido que responder en horas, cuando está acostumbrado a responder en meses a diferentes asuntos o años”, señaló Dr. David A. Shirk, Profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales USD



Explicó que, el no tener un contrapeso en las cortes judiciales, coincide con la situación que se vive en México en cuanto a los sistemas penales.

“Muchos países tanto en Estados Unidos como en México, como en otros países, hemos visto más choques entre poderes ejecutivos y judiciales, porque al final de cuentas es el poder judicial que representa el balanceo, y contra peso más importante de todo el sistema”.

La tensión persiste entre los trabajadores de California, incluso entre los que no están en los campos. En tanto, la Guardia Nacional y al menos 700 infantes de marina estadounidenses se preparan para las manifestaciones de este sábado,

“En lugares de empaque están entrando inmigración, entonces en ningún lugar nos sentimos protegidos como trabajadores de campo”, dijo Yuriana Herrera.

Para Yuriana, quien trabaja largas jornadas en el cultivo de ajo en California, este tipo de acciones hacen que no pueda confiar en lo dicho por el Presidente Trump de querer "hacer algo" para proteger a los migrantes que trabajan en la agricultura y los hoteles de ser deportados. Agregó que el trabajo en el campo ha sido su fuente de ingresos y de su familia por años

“Tampoco dijo cuándo va a empezar con este proceso de ayudar a los trabajadores de campo a legalizarlos, porque pues él reconoció que nuestro trabajo es esencial pero no ha hecho nada para ayudarnos, de hecho, ahorita con las redadas es un balde de agua fría para nosotros los trabajadores de campo, porque dijimos a lo mejor si se viene una ayuda pero con las redadas es un trampa para poder ganar”, concluyó.

La respuesta de California a la moción de emergencia debe presentarse el 15 de junio a las 9:00 de la mañana sin embargo el Tribunal de Apelaciones celebrará una audiencia por Zoom el 17 de junio de 2025 a mediodía, dos días después de las manifestaciones en contra de las políticas migratorias del presidente de Estados Unido que se esperan a lo largo del país