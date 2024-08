¡Llegó el día! Trader Joe’s abre nueva sucursal en Santee

SAN DIEGO – Residentes de Santee la espera ha terminado, la nueva tienda de Trader Joe’s por fin ha abierto sus puertas este jueves.

La popular cadena de supermercados inauguró su nueva ubicación en el condado de San Diego, en 9680 Mission Gorge Rd. Santee, CA 92071, donde solía estar Best Buy. Con estacionamiento de sobra.

Un letrero en la puerta indica que las horas de operación serán entre las 9 a.m. a las 9 p.m.

Desde el miércoles en la tarde la tienda se veía lista para recibir a los compradores casi de culto, especialmente entre los jóvenes debido a sus ofertas especiales.

La ubicación de Santee Trader Joe's estará abierta de 9 a.m. a 9 p.m. (Telemundo San Diego)

Si vives cerca, los frascos de mantequilla para galletas y "Everything But the Bagel" ahora serán mucho más fáciles de conseguir.

Pero si te diriges a Corea del Sur pronto, deja el condimento para bagels en casa. El producto ha sido ilegal allí durante dos años, según NBC News. El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea designa las semillas de amapola como narcótico.

FABIOLA BERRIOZÁBAL/ TELEMUNDO 20 Los pisos de la nueva ubicación de Trader Joe's de Santee reluciendo. (Telemundo San Diego)

Un viajero publicó una foto de un letrero en el Aeropuerto Internacional de Incheon de Seúl que advierte específicamente a los viajeros sobre el condimento Trader Joe's.