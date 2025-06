El 80 % transportistas en la Frontera no dominan el idioma inglés, revela Canacar

TIJUANA- Con la entrada en vigor de la orden ejecutiva, que exige el dominio del idioma inglés a conductores que operan un vehículo comercial en EEUU, persiste la inquietud en el gremio transportista.

Y es que, a pesar de ser un requisito para tener la licencia internacional, una gran cantidad de ellos, no dominan el idioma inglés, indicó Israel Delgado, vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar.

“El número de operadores que transita hacia Estados Unidos, es más de 80,000 operadores que son los que mueven el comercio internacional y que hoy sin duda más del 80% no hablan el idioma inglés en una total expresión, como lo requiere la regla”, dijo a Telemundo 20.



Por lo que persiste la preocupación de los representantes del autotransporte de carga en la frontera ante esta orden ejecutiva que podría derivar en multas de miles de dólares y otras complicaciones mayores.



“La norma establece que los oficiales de Estados Unidos ya no pueden utilizar el español y esto obliga a que el conductor tenga que responder en inglés, anteriormente, si no respondía no sucedió nada, pero estamos viendo que ya están poniendo advertencias, lo que le llamamos “Warnings” en un documento oficial, que se puede convertir en una multa o en en un fuera de servicio, y esto es lo preocupante”, detalló el vicepresidente de Canacar.



Conductores como Jorge Vera, quien lleva más de 20 años en el oficio transfronterizo, temen ese tipo de sanciones.

“Pero ahorita quieren implementar, te quieren dar un “Warning” y si tú sigues manejando, te van a dar un ticket, ahí es donde va a entrar el dilema porque estamos hablando de $5,000 un ticket no, en realidad mejor no manejo.”, mencionó Jorge.

O de quedar inhabilitado para conducir en territorio estadounidense.

“Ahorita hay muchos choferes preocupados por ser el sostén de la familia, qué van hacer, en realidad todos los chóferes que vamos a Estados Unidos debemos de saber o tener un poquito de conocimiento “, resaltó.

Desde el mes de abril se comenzó a observar un incremento en las advertencias para conductores de acuerdo con Canacar. En Tijuana, 360 operadores están estudiado inglés los fines de semanas como parte de las capacitaciones ante la entrada en vigor de esta orden ejecutiva. Una alternativa también para otros choferes como Edwin, que buscan obtener la licencia internacional.

“Estaba contemplando comenzar un curso de inglés para poder sacar la licencia internacional y empezar con los trámites de la visa (…) hay mejores oportunidades en EEUU que aquí en México, además de que los horarios de trabajo son menores”, dijo Edwin Manrique, conductor.

Por parte del sector transportista se continuará con las capacitaciones para los conductores que requieran ampliar su dominio del inglés y puedan estar preparados y evitar complicaciones.