Trasladan a personas sin hogar de Golden Hall tras el cierre del albergue

SAN DIEGO - Funcionarios de la ciudad de San Diego dijeron que todas las personas que se alojaron en Golden Hall fueron trasladadas a su «primera opción de reubicación» después de que el refugio del centro, con 264 camas, cerró sus puertas este mes.

El discreto cierre no fue una sorpresa. La ciudad anunció que cerraría el refugio en primavera y suspendió las nuevas admisiones a principios de este año.

Tony C., un sandieguino de 70 años, sonreía mientras hablaba con NBC 7 sobre su nuevo refugio en Veterans Village of San Diego. Dijo que los funcionarios del refugio facilitaron el traslado.

"Es mucho mejor, sí, muchísimo mejor", dice Tony, a quien le gusta tener más intimidad en su nuevo espacio. "[Comemos] más. Tres comidas al día. Comida de verdad".

A principios de diciembre, la ciudad informó de que había añadido 235 plazas a sus lugares seguros para dormir y 263 nuevas camas de refugio, en colaboración con Veterans Village, Turn Behavioral Health y Rescue Mission. También hay planes para ampliar el programa de estacionamiento seguro.

"Estas adiciones a nuestro sistema de refugio han asegurado que nadie afectado por el cierre de Golden Hall o los cambios en el Centro Paul Mirabile volverá a las calles", dijo el alcalde Todd Gloria en un comunicado.

Mientras la ciudad se esfuerza por aumentar la capacidad de alojamiento, la gente sigue durmiendo en las calles del centro este mes de diciembre. José, un veterano de Vietnam de 69 años, vigila sus posesiones materiales en la acera, a pocas manzanas del Ayuntamiento.



"Dios está conmigo esté donde esté. Pero esto no me gusta. No me gusta", dice José. "Creo que merezco algo mejor que esto, creo que sí".

José dijo que las estancias en refugios, incluido Golden Hall, no le parecían seguras o suponían un reto con su silla de ruedas (una litera en la parte superior no es una opción).

"Rezo mucho, ya sabes, y rezo por los demás que están aquí fuera. Espero llegar a cumplir 70 años", dice José.