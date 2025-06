SAN DIEGO - La hostelería es un importante motor de la economía de San Diego. El año pasado, el sector turístico generó $22 mil millones a la región de San Diego, pero algunos temen que la industria podría verse afectada negativamente por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU (ICE, por sus siglas en inglés) que están ocurriendo en todo el país.

"Esta no es la América que yo amé durante mi infancia", afirmó Brigette Browning, presidenta de Unite Here Local 30.

El sindicato de Browning representa a 6.000 miembros que trabajan en el sector de la hostelería.

"Lavan platos, limpian habitaciones de hotel: nuestra economía no puede existir sin ellos. No son delincuentes. Vinieron a este país porque querían una vida mejor para sus familias", dijo Browning.

Dijo que las redadas del ICE han hecho que muchos de ellos teman ir a trabajar.

"Es un momento muy, muy oscuro. Es aterrador para nuestros miembros. Incluso nuestros miembros que tienen papeles están aterrorizados de que si van a la escuela de sus hijos, la iglesia o van al mercado, que van a ser recogidos porque parecen trabajadores indocumentados", dijo Browning.

Moisés Santiago viaja desde San Luis Obispo cada semana para vender productos en los mercados agrícolas de San Diego. Dice que conoce a muchos trabajadores agrícolas que han dejado de presentarse a trabajar porque temen que haya agentes del ICE en los campos.

"Me preocupa que perdamos nuestra cosecha porque sin ellos producimos nuestra cosecha realmente", dijo Santiago.

Este jueves, el presidente Donald Trump cambió su tono, sugiriendo que ya no quiere que los agentes se enfoquen en hacer redadas en las industrias agrícolas y de hotelería.

"Nuestros agricultores están siendo muy perjudicados por, ya sabes que tienen muy buenos trabajadores. Han trabajado para mí durante 20 años", dijo Trump. "No son ciudadanos, pero han resultado ser estupendos. Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos tomar a los campesinos y tomar a toda su gente y enviarlos de vuelta porque no tienen, tal vez lo que se supone que deben tener. Tal vez no".

Aunque Trump hizo comentarios vagos sobre «cambios que vienen» a la política de inmigración, Browning teme que no protejan a los agricultores y trabajadores de la hospitalidad.

"Creo que está preocupado por sus amigos ricos que están preocupados por sus bolsillos", dijo Browning. "No creo que se preocupe en absoluto por los trabajadores de la hostelería o del campo. Si lo hiciera, nunca los trataría como los está tratando".

No está claro cuándo se anunciarán estos cambios en la política de inmigración.