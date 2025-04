Administración Trump cancela permiso legal a migrantes que entraron con CBP One

"Es hora que abandones los Estados Unidos", así lee el correo electrónico que el gobierno del Presidente Donald Trump envió a migrantes que entraron legalmente utilizando la aplicación, de la era Biden, CBP One.

De acuerdo con un nuevo reporte de la Prensa Asociada, más de 900,000 migrantes ingresaron a los EE.UU. utilizando dicho método desde enero de 2023.

Esto fue parte de la estrategia de la administración Biden para ampliar la vias legales para entrar al país y desalentar los cruces fronterizos irregulares entre los puertos de entrada.

"Siempre dicen que las personas tienen que venir legalmente, deben venir en la manera correcta y estas personas hicieron eso, cumplieron con la ley y ahora le están diciendo no, mejor no, mejor váyanse. Eso no es justo y está creando mucho miedo en la comunidad", declaró María Chávez, abogada de inmigración que representa a varias personas que entraron de esta manera.

En el correo electrónico enviado a migrantes, y compartido en un grupo de abogados de inmigración privado, se distingue cómo el gobierno federal le dice a beneficiarios que: "DHS (Departamento de Seguridad Nacional) ahora está ejerciendo su discreción para terminar su libertad condicional inmediatamente".

En el mismo mensaje, el gobierno los alienta a utilizar la renombrada aplicación CBP Home (anteriormente CBP ONE) para autodeportarse.

Además de advertirles que si intentan permanecer dentro del país, el gobierno federal los encontrará y podrían enfrentar consecuencias legales.

"Nada más es que se cancela ese permiso, no es una orden de deportación final que te tienes que ir con una orden de deportación, quieren que te vayas voluntariamente", aseguró Chávez.

La abogada dice que los que están en mayor riesgo son las personas que aún no tienen una solicitud pendiente con el gobierno.

"El impacto de esta decisión para las personas que ya están en corte, básicamente no hay impacto; ellos ya están protegidos bajo la jurisdicción de la corte. No los pueden sacar así nada más", explicó.

Hasta esta publicación, se desconoce cuántos migrantes fueron notificados. Mientras nuestro equipo de Telemundo 20 sigue esperando una respuesta del gobierno.