SAN DIEGO - Un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego y de la Universidad Johns Hopkins probó el lunes por la mañana la seguridad sísmica de un edificio de acero de 10 pisos con armazón de acero frío.

El esqueleto del edificio de 10 pisos está formado por planchas de acero de construcción conformadas en frío que se moldean a temperatura ambiente para formar componentes estructurales individuales: montantes y vigas de suelo, por ejemplo. Luego se unen para formar paredes y suelos. El acero conformado en frío es fácil de fabricar, resistente, ligero y está hecho de acero reciclado. En las últimas cuatro décadas, este material se ha popularizado como sustituto de la madera, en parte porque puede moldearse en componentes similares a los utilizados en la construcción en madera, como los de dos por cuatro. Además, no arde cuando se expone al fuego.

La plataforma vibratoria de la Universidad de California en San Diego, situada en un terreno industrial junto a Pomerado Road, es la única instalación al aire libre de este tipo en el mundo y el único simulador capaz de poner a prueba un edificio de esa altura.

Los investigadores probaron varios movimientos sísmicos, incluido el terremoto de Loma Prieta de 6.9 grados de magnitud que sacudió el norte de California en 1989.

"Impartimos una aceleración máxima de entrada de 0.3 G -es decir, el 30% de la gravedad en un eje- y casi 0.5 G en el otro eje, es decir, movimientos sísmicos reales", explicó Tara Hutchinson, profesora de ingeniería estructural en la Universidad de California en San Diego.

Durante la simulación del sismo, el edificio se movió muy poco, sólo algunas oscilaciones suaves durante las partes más intensas de la prueba. Según los investigadores presentes, visualmente, el edificio superó la prueba.

"Es bueno que el edificio no se haya movido tanto", afirma Hutchinson.

"Creo que lo estamos construyendo bien", añadió Nicole Winfield, quien trabaja con el Onyx Building Group. "Cuando no ves apenas movimiento y sabes que se trata de un gran terremoto, bueno, algo estamos haciendo bien".

En los próximos días, semanas y meses, los investigadores de la UC San Diego profundizarán en los datos. Cientos de cables estaban conectados a más de 800 sensores repartidos por toda la estructura.

"Miden todo tipo de magnitudes: desplazamiento, aceleración, deformación, fuerzas, etc.", explica Joel Conte, profesor de ingeniería estructural en la Universidad de San Diego. "Un aspecto de las estructuras sismorresistentes no es sólo que no se derrumben y salven vidas, sino que pueden reutilizarse muy poco después de los terremotos y repararse fácilmente".

Los códigos de construcción actuales en Estados Unidos sólo permiten edificios de seis plantas cuando el acero conformado en frío es el sistema estructural elegido. Los resultados de esta prueba ayudarán a determinar si ese límite de altura puede aumentarse con seguridad.

"Podemos probar nuevas ideas y ampliar los límites de lo que hacemos en diseño estructural y construcción", dijo Hutchinson. "El acero moldeado en frío es un gran ejemplo de material prometedor, ligero, sostenible y muy duradero, ideal para su uso en regiones de alto riesgo sísmico y para la construcción de edificios altos".

"Es más alto de lo que hemos hecho antes, más grande de lo que hemos hecho antes, y está bastante bien controlado", dijo Ben Schafer, profesor de ingeniería civil y de sistemas en Johns Hopkins. "Vimos una respuesta que tiene sentido para nosotros y que es similar a nuestros modelos, así que, como ingenieros, estamos bastante entusiasmados de que estemos en el buen camino con este tipo de innovación. Estamos ante un sistema de construcción innovador que podemos utilizar en EEUU y en otros países sísmicos, que se puede construir rápidamente, con materiales sostenibles, todo lo que necesitamos para construir más viviendas y más edificios comerciales en EEUU".