UC San Diego exigirá un curso sobre cambio climático para graduarse en 2028

SAN DIEGO - Los estudiantes entrantes del primer año en la UC San Diego tienen un nuevo requisito de graduación: la capacidad de "entender y abordar el cambio climático".

Funcionarios de la escuela dijeron que el requisito sería el primero de este tipo en una gran universidad pública.

Eso significa que los aproximadamente 7.000 estudiantes de la generación de 2028 tendrán que tomar uno de los 40 cursos disponibles para cumplir con el requisito. En el catálogo de asignaturas hay cursos de diversas especialidades que satisfacen la obligación, incluidas las más obvias, como los estudios medioambientales, pero también las que posiblemente se pasen por alto, como economía (Energy Economics), historia (China Since 1878, and the Anthropocene IV: The Great Acceleration) y artes visuales (Bending the Curve: Soluciones al cambio climático, y Environmentalism in Arts Media).

No es de extrañar que el Instituto Oceanográfico Scripps sea el que más asignaturas ofrece, con 11, entre ellas Desastres naturales, El hielo y el sistema climático y La vida y el clima en la Tierra.

"Tanto si los estudiantes universitarios se especializan en STEM como en humanidades, artes, ciencias sociales o cualquier otro campo, este requisito les dotará de una sólida comprensión del cambio climático y de cómo pueden contribuir a soluciones significativas", afirmó en parte el rector de la UCSD, Pradeep Khosla, en un comunicado de prensa publicado la semana pasada por la universidad.

El Requisito Educativo sobre el Cambio Climático Jane Teranes lleva el nombre de una profesora de la Institución Scripps que falleció en 2022 tras caer inesperadamente enferma, según la universidad. Durante sus dos décadas en la UCSD, creó varios programas diseñados para educar a los estudiantes en las geociencias, incluyendo el programa de Sistemas Ambientales, y el menor de estudios sobre el cambio climático en la UCSD.

En 2011, el colegio implantó un requisito de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que, al menos en parte, sirvió de marco para el nuevo mandato de cursos sobre cambio climático.

"El requisito climático incentiva y anima al profesorado a integrar la educación sobre el cambio climático en sus cursos de división superior y, de este modo, profundiza en el plan de estudios al centrarse en lo que los estudiantes pueden hacer realmente sobre el cambio climático desde sus disciplinas", se cita al rector del Muir College, Wayne Yang, en el comunicado de prensa del centro sobre los requisitos. "Es importante destacar que trata el cambio climático como una cuestión interdisciplinar".

Funcionarios de la escuela dijeron que se hicieron esfuerzos para alinear el requisito de cambio climático de tal manera que no se añadiera a la carga de trabajo de un estudiante. Se animará a los estudiantes trasladados a cursar una de las clases, pero no serán obligatorias.