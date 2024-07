Última oportunidad para ver este verano la flor cadáver en el Jardín Botánico de San Diego

SAN DIEGO - Si aún no la has olfateado, esta semana está a punto de florecer otra flor cadáver en el Jardín Botánico de San Diego, después de que hace unas semanas apareciera su planta "hermana".

La flor empezó a florecer el fin de semana del 28 de junio, después de una esperada aparición a la que apenas faltaron unas horas para presenciar su potente olor. Después de un concurso de nombres organizado por el conservatorio, el público bautizó a esta flor con el nombre de "Tío podrido". Y ahora, una segunda flor hace su sorprendente debut.

La Amorphophallus titanum, conocida como flor cadáver, desprende durante 48 horas, un potente olor cuando florece y el aroma se asemeja al de un cadáver en descomposición. La floración de una flor cadáver es un acontecimiento especial y poco común, ya que la mayoría de las flores cadáver necesitan entre siete y diez años para florecer por primera vez y a partir de entonces, sólo vuelven a florecer cada cuatro o cinco años.

La fecha exacta de floración de esta flor reciente aún no está clara, pero se espera que florezca en algún momento de esta semana. El Jardín Botánico de San Diego recomienda a la gente que se mantenga informada a través de las redes sociales para tener la oportunidad de ver esta extraña flor.



Cuando la planta florezca, el jardín ampliará su horario de 7 a.m. a 12 a.m. en el Conservatorio Educativo Familiar Dickinson del Jardín. El domingo también habrá horario ampliado.

Un vistazo de cerca a la Flor Cadáver que floreció en el Jardín Botánico de San Diego, el 28 de junio de 2024.

De acuerdo con el Jardín Botánico de San Diego (SDBG), al parecer, estas dos plantas tienen el mismo ciclo, ya que ambas han florecido con anterioridad con 30 días de diferencia, la primera en 2018 y en una segunda ocasión, también juntas, en 2021

"Somos extremadamente afortunados de presentar nuestra segunda floración de flor de cadáver del año de una planta dentro de nuestra colección permanente", dijo el presidente y CEO de SDBG, Ari Novy, PhD. "Esta planta en particular es hermana de la que floreció aquí a finales de junio. La respuesta a esa floración reciente fue increíble, y no podemos esperar a compartir esta experiencia con la comunidad una vez más". Si no tuvo ocasión de visitarnos en la última floración, ésta es su oportunidad".

Cómo estar al día y visitar La flor del cadáver este verano

24 horas de transmisión en directo de la flor cadáver

Las cosas cambian rápidamente para una floreciente flor cadáver, por lo que el jardín está grabando una transmisión en vivo las 24 horas de esta planta disponible aquí (apodada Corpse Cam).

¿Por qué apesta la flor cadáver?

La flor cadáver se ganó su apodo porque imita el olor de la carne podrida para atraer a polinizadores como los escarabajos carroñeros y las moscas, según la SDBG. Para aumentar sus posibilidades de polinización, su gran espádice (el gran tallo amarillo que sobresale del centro) genera calor, elevando su olor a lo alto de los árboles para poder atraer a esos polinizadores que vienen de lugares más lejanos.

Quienes se han atrevido a olerlo lo han descrito como queso, ajo, pies apestosos, pañales o pescado podrido.

¿Por qué es tan rara la floración de la flor cadáver?

La mayoría de estas plantas autóctonas de los bosques de Sumatra necesitan envejecer entre siete y diez años antes de florecer por primera vez. Después, sólo florecen cada cuatro o cinco años.

Después de florecer por completo, emanará su famoso hedor durante sólo tres días antes de empezar a cerrarse y pudrirse lentamente durante las siguientes semanas.

"La flor cadáver es la estrella de rock maloliente del mundo vegetal", afirma Novy.

"Su putrefacción atrae a los polinizadores en su hábitat nativo de Sumatra (Indonesia), a la vez que atrae a curiosos de todo el mundo entusiasmados por conocer esta hermosa, apestosa y gigantesca inflorescencia".