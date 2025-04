Las experiencias traumáticas causadas por el clima, como vivir un incendio forestal, pueden tener impactos duraderos en el funcionamiento de nuestro cerebro, según un estudio de la UC San Diego publicado el miércoles.

Los investigadores se centraron en los sobrevivientes del incendio Camp de 2018, que arrasó el condado de Butte y sigue siendo el incendio forestal más mortífero y destructivo en la historia registrada de California. Según el estudio, estos sobrevivientes aún tienen dificultades para tomar decisiones que prioricen los beneficios a largo plazo.

"Nuestras investigaciones previas han demostrado que los sobrevivientes del incendio Camp de 2018 en California experimentan síntomas prolongados de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión, además de hiperdistracción", afirmó Jyoti Mishra, autora principal del estudio, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la UCSD y codirectora de la Iniciativa de Resiliencia Climática de la Universidad de California.

"Este nuevo estudio sugiere que el trauma climático también puede afectar importantes capacidades cognitivas para la toma de decisiones y la función cerebral subyacente", añadió Mishra.

La investigación se publicó el miércoles en la revista Scientific Reports, parte de la colección de revistas Nature.

A medida que los incendios forestales se vuelven más frecuentes en el oeste, debido al calentamiento y la sequía del clima, están afectando la salud física y mental de miles de personas. Este año, los devastadores incendios de Palisades y Eaton en el condado de Los Ángeles y el incendio Border 2, de menor magnitud y en zonas rurales, en el condado de San Diego, volvieron a poner el panorama en evidencia.

Los investigadores descubrieron que los sobrevivientes de incendios forestales eran significativamente menos propensos a aferrarse a las opciones que ofrecían recompensas a largo plazo, un comportamiento que rastrearon con una métrica de elección conocida como "Ganancia-Quedarse".

Todos los participantes completaron una tarea de toma de decisiones con recompensas monetarias mientras se sometían a registros cerebrales de electroencefalograma. Los investigadores evaluaron su comportamiento de Ganancia-Quedarse, midiendo la frecuencia con la que continuaban seleccionando la opción con las mayores recompensas a largo plazo.

Según los escáneres cerebrales de EEG que los científicos realizaron a los 75 participantes del estudio (27 directamente afectados por el incendio Camp, 21 indirectamente expuestos y 27 no expuestos al fuego), se detectó una mayor actividad en una región del cerebro asociada con el pensamiento profundo.

"Quedó claro que los cerebros de los participantes del estudio expuestos directamente a incendios forestales, a diferencia de los no expuestos, se hiperactivaron significativamente al intentar tomar decisiones adecuadas, pero aun así no pudieron ejecutar la tarea correctamente", afirmó Jason Nan, estudiante de posgrado de bioingeniería de la UCSD y primer autor del estudio. Interpretamos esto como que su cerebro intentaba concentrarse en tomar decisiones acertadas, pero no lo lograron.

Según los investigadores, comprender cómo el "trauma climático" puede afectar la toma de decisiones podría conducir al desarrollo de nuevas herramientas y tratamientos para quienes lo experimentan.

Una posible intervención es el entrenamiento en atención plena y compasión, que ha demostrado ser prometedor para suprimir los pensamientos rumiantes y, por lo tanto, mitigar los efectos del trauma, según un comunicado de la UCSD.