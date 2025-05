Varias personas fallecidas y algunas desaparecidas tras volcar una panga en Del Mar

Varias personas murieron y nueve están desaparecidas tras el vuelco de una presunta panga en Del Mar, confirmaron las autoridades.

Al norte de la Playa Estatal Torrey Pines, una embarcación volcó alrededor de las 6:30 a. m. con aproximadamente 18 personas a bordo, tres de las cuales fallecieron. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital y nueve personas siguen desaparecidas, según informó el subjefe de bomberos de Encinitas, Jorge Sánchez.

Coast Guard is currently searching for 9 missing individuals off the Coast of Del Mar, California. Search began after receiving a report of an overturned vessel. pic.twitter.com/2N4sPXorUq