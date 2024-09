Víctimas hablarán en audiencia de libertad condicional del autor del tiroteo de 2001 en Santana High School

SAN DIEGO- Este martes está prevista la audiencia de libertad condicional del entonces adolescente que mató a dos estudiantes e hirió a más de una decena de víctimas en el instituto Santana, y se espera que asistan varias personas afectadas por el tiroteo masivo de hace más de 20 años.

Charles "Andy" Williams tenía 15 años cuando perpetró el tiroteo el 5 de marzo de 2001, en el que murieron Bryan Zuckor, de 14 años, y Randy Gordon, de 17 años. En el tiroteo también resultaron heridos otros 11 estudiantes y dos miembros del personal de la escuela.

"Los ruidos fuertes realmente me asustan", dijo Bachmann. «Incluso las cosas más pequeñas del día a día, como he dicho, si veo un tiroteo, me paralizo».

El autor del tiroteo se declaró culpable y fue condenado a entre 50 años y cadena perpetua en una prisión estatal antes de que un cambio en la ley estatal modificara la forma en que los menores juzgados como adultos acceden a la libertad condicional. En virtud de la ley de libertad condicional juvenil, los menores condenados a cadena perpetua tienen derecho a una audiencia para solicitar la libertad condicional a más tardar a los 25 años de su condena.

" Pienso que envía un mensaje horrible a potenciales tiradores en masa en el futuro", dijo Bachmann. "Creo que si cometes un crimen cuando tienes 15 años, sólo cumplirás quizá 25, 30 años, y luego saldrás, así que realmente, no hay una pena dura por ser tan monstruoso, incluso a una edad temprana".

Kristen Dare fue una de las supervivientes que inició una petición en Internet para mantener encerrado al tirador.

"Se le impuso una condena, y no la ha cumplido", dijo Dare. " Pienso que realmente todo se reduce a la justicia para los dos chicos, ya sabes. Bryan y Randy no están aquí para abogar por sí mismos, y, ya sabes, realmente tenemos que ser los que hablan en su nombre".

A raíz del tiroteo, la madre de dos hijos optó por enviar a sus hijos a la vecina West Hills, en lugar de Santana.

"Nuestra casa estaba en Santana, así que es muy agridulce que, ya sabes, no nos sentimos lo suficientemente de un nivel de comodidad para incluso enviar a nuestros propios kiddos allí", dijo Dare.

Ahora, Dare y Bachmann estarán entre los supervivientes que el martes presentarán declaraciones virtuales de impacto sobre las víctimas ante la junta estatal de libertad condicional.

"Pienso en mis compañeros de clase que no tienen voz -Randy y Bryan-, que no tienen voz en la vista [del martes], y luego tengo un montón de compañeros que han sucumbido a la adicción o a la muerte por adicción o suicidio", dijo Bachmann.

Los supervivientes esperan que el impacto permanente de aquel fatídico día sea lo suficientemente fuerte como para mantener entre rejas al asesino confeso.

"Tenemos que establecer una norma", afirmó Bachmann. "Esto no está bien. No está bien que nuestros hijos tengan que vivir estas situaciones, y las víctimas como la madre de Randy. No hay justicia para ella en esto".

El tiroteo en el instituto Santana se produjo casi dos años después del mortal tiroteo en el instituto Columbine de Colorado.

Según los primeros intervinientes, el autor de los disparos se encontraba en el interior de un cuarto de baño con dos alumnos heridos cuando llegaron al lugar de los hechos. Más tarde se supo que el tirador estaba recargando una pistola para salir del baño y disparar el arma.

Cuando el ayudante de patrulla Ali Pérez dobló la esquina, el pistolero se rindió tranquilamente.

"Estaba muy tranquilo, y nunca lo olvidaré mientras viva. Estaba muy tranquilo, sonrió y dijo: 'Soy yo, soy el único'», dijo Pérez.

El tiroteo cambió la forma en que las fuerzas del orden de San Diego responden a los sucesos con víctimas colectivas. El programa de Acción Inmediata y Despliegue Rápido (IARD) convirtió en práctica habitual para cualquier organismo policial entrar en el lugar de un incidente crítico lo antes posible con el objetivo de encontrar y detener la amenaza con el menor uso posible de la fuerza.