Víctimas de inundaciones demandan a la ciudad de San Diego; alegan falta de mantenimiento del arroyo Chollas

SAN DIEGO - Más de 700 personas se han unido a una demanda contra la ciudad de San Diego, alegando que la ciudad no realizó el mantenimiento del arroyo Chollas antes de que se produjeran las históricas lluvias de enero, lo que según ellos hizo que las inundaciones fueran mucho más devastadoras.

"Esta es la historia del Ayuntamiento de San Diego, que descuidó sus obligaciones de mantenimiento en el canal de Chollas Creek e inundó miles de habitantes del sur de San Diego, destruyendo sus vidas, hogares y negocios", dice la demanda.

La demanda alega que antes de la lluvia del 22 de enero de 2024, la ciudad sabía que el arroyo Chollas suponía un riesgo de inundación y debía recibir mantenimiento.

"Sin embargo, el Ayuntamiento ignoró deliberadamente estos hechos", reza la demanda. "En lugar de llevar a cabo un mantenimiento preventivo del canal para eliminar la vegetación, los sedimentos y la basura, el Ayuntamiento sólo realizó tareas de mantenimiento cuando el canal se desbordó. En lugar de invertir el dinero de los contribuyentes en mejoras de las infraestructuras y planes de mantenimiento, el Ayuntamiento trasladó los fondos dedicados a su infraestructura de aguas pluviales a proyectos menos urgentes".

El Ayuntamiento no hace comentarios sobre litigios pendientes. Esta última demanda es una de las varias presentadas contra la ciudad a raíz de las inundaciones, y los abogados anticipan que se combinarán en una sola demanda.

La demanda incluye a más de 700 demandantes, entre ellos dos familias que perdieron a sus seres queridos en las inundaciones -que presentaron demandas por homicidio culposo- y varias que aún no han regresado a sus hogares que siguen reconstruyendo casi ocho meses después.

"El ayuntamiento no adoptó planes de mantenimiento rutinarios y prácticos para mantener realmente limpios estos canales de forma que protegieran a la gente del sur de San Diego", declaró el abogado Domenic Martini, quien presentó la demanda.

"Cuando la ciudad no dio mantenimiento al arroyo Chollas, éste creció con vegetación, suciedad, sedimentos y escombros, y se desbordó hacia el resto de la infraestructura que estaba conectada a él", dijo Martini. "Y así, en última instancia, la ciudad hizo una presa al final del canal, provocando que todo en las zonas de mayor elevación se acumulara y se desbordara, inundando a esta gente".

Uno de los demandantes es Alliance San Diego, una organización comunitaria sin fines de lucro, cuya nueva oficina en Barrio Logan resultó dañada por las inundaciones.

"Fue devastador. Acabábamos de comprar este edificio", dijo la directora ejecutiva de Alliance San Diego, Andrea Guerrero. "Tenemos que trabajar duro para recaudar cada dólar que recibimos".

Según Guerrero, la organización tuvo que interrumpir sus programas y servicios, fue desplazada durante tres meses y ha gastado más de $100.000 en reparaciones.

"Las inundaciones no fueron un desastre natural. Fue un desastre de planificación", dijo Guerrero. "Permítanme ser claro. Todos sabíamos que se avecinaban lluvias torrenciales y que, tanto si era ese día como si iba a ser otro, el sistema iba a fallar. Eso es lo que la ciudad sabía, y eso es lo que la ciudad ignoró".

Guerrero y Martini afirman que la demanda tiene por objeto reclamar daños y perjuicios, pero también presionar al ayuntamiento para que elabore un plan que impida que vuelvan a producirse inundaciones como las de enero.

"La ciudad no tiene un plan de mantenimiento rutinario para estos canales, en particular para el arroyo Chollas", dijo Martini. "Lo que ocurre es que el ayuntamiento interviene cada vez que se produce una inundación y limpia los canales y la vegetación, pero no tiene ningún plan para el periodo entre inundaciones".

Según Martini, los más de 700 demandantes reclaman una indemnización de más de $200 millones.

Está previsto que se celebre una audiencia sobre la demanda el 11 de octubre.