Víctimas de las inundaciones de enero de 2024 reciben contrademandas de la ciudad de San Diego

La ciudad de San Diego está comenzando a emprender acciones legales contra algunas de las víctimas de las inundaciones de enero de 2024, confirmó a NBC 7 el martes un abogado que representa a cientos de víctimas.

Cientos de casas se inundaron en barrios como Southcrest y Shelltown. Desde entonces, más de 1000 residentes se han unido a docenas de demandas contra la ciudad, alegando que no realizó el mantenimiento adecuado de Chollas Creek antes de las históricas lluvias de enero de 2024, lo que, según alegan, hizo que las inundaciones fueran mucho más devastadoras.

El abogado Evan Walker declaró a NBC 7 que la ciudad había presentado una contrademanda contra un pequeño número de residentes, incluidos dos de sus clientes, hasta el martes, alegando que no realizaron el mantenimiento del drenaje en sus propiedades.

"Mis clientes se quedaron impactados. Están molestos. Les preocupa su seguro. Tienen que presentar una reclamación al seguro. No saben si estará cubierto", dijo Walker. Así que tienen todos estos temores y todas estas preocupaciones ahora que están lidiando con esta demanda.

Walker afirma que la acción legal de la ciudad no solo envía un mensaje a quienes están siendo contrademandados, sino también a las demás víctimas de las inundaciones, muchas de las cuales provienen de familias de clase trabajadora.

"No creo que se trate de rendición de cuentas. No creo que se trate de justicia. Creo que se trata de intimidación", dijo Walker. "Creo que se trata de decirles a estas víctimas de las inundaciones: 'No se metan con nosotros. Porque si se meten con nosotros, los perseguiremos'".

NBC 7 contactó a la fiscalía de la ciudad de San Diego el martes por la noche para obtener más información sobre la contrademanda, pero no ha recibido respuesta.

Esta es una noticia en desarrollo que se actualizará a medida que se reciba más información.