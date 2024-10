¿Tienes dudas de cómo votar? Realizarán en San Diego el evento “Conoce tu boleta”

SAN DIEGO - Debido a lo complejo que puede llegar a ser votar por primera vez en una elección en EEUU, Alliance San Diego junto a Mid-City CAN y Justice Overcoming Boundaries, realizarán el evento informativo y apartidista “Conoce Tu Boleta”. Está dirigido para quienes deseen conocer las propuestas locales y estatales y así ejercer un voto consciente.



“Sabemos nosotros que es bastante información son bastantes propuestas del estado al igual que medidas ciudades y el condado” dijo Itzel Maganda Chávez, Directora Cívica de Alliance San Diego.

Maganda reitera que, aunque la elección presidencial es en la que la mayoría está enfocada, hay otras propuestas que serán sometidos a votación en temas relacionados con la infraestructura, salario mínimo o protección de renta.

Para informar a los votantes, ella y su equipo están realizando llamadas telefónicas o enviando mensajes de texto.

“Estamos escuchando de los votantes diariamente con estas llamadas, la frustración de no saber por dónde decidir o tener que buscar más información ellos para saber cómo decidir” añadió.

Aunque este evento está centrado en los nuevos votantes, cualquiera persona que orientación puede asistir. El acceso es gratuito

“Si es su primera vez votando y no saben lo que es la boleta, además si haz votado solo saber lo que está ahí porque es difícil recibir información que no está de un lado al otro, información neutral, pueden tomar sus propias decisiones” dice Michelle Celleri, Directora de Servicios Legales de Alliance San Diego.

El evento “Conoce Tu Boleta”, se realizará en este sábado 5 de octubre en la escuela “Wilson Middle School”, ubicada en el 3733 de el Cajon bulevard en City Heights de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

“Todas esas cosas se van a decidir de una manera u otra y si uno no toma la decisión, si no participa, no vamos a poder decidir o dar dirección de cómo se van decidir estas propuestas, medidas y candidatos” agregó Maganda Chávez.

Cabe señalar que a partir de este fin de semana se espera que los votantes comiencen a recibir sus boletas electorales.