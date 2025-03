Frontier ofrece vuelos directos de bajo costo desde San Diego a tres ciudades

SAN DIEGO - Los viajeros ahorradores de San Diego a los que no les importa recibir menos servicios cuando vuelan recibieron buenas noticias el martes, cuando Frontier Airlines anunció tres nuevas rutas sin escalas.

Con estas nuevas ciudades, son ya ocho los destinos a los que Frontier vuela sin escalas desde el Aeropuerto Internacional de San Diego.

Los vuelos a Chicago, con una tarifa introductoria con muchas restricciones (hay que leer la letra pequeña con Frontier) se ofrecen por $69 por trayecto, con servicio diario a partir del 12 de junio, según un comunicado de prensa emitido el martes. Al día siguiente, el 13 de junio, Frontier empezará a volar a Austin (Texas) cuatro veces por semana (tarifa introductoria de $59) y a Salt Lake City (tres veces por semana por una tarifa introductoria de $39).

Hay que señalar que NBC 7 tuvo dificultades para reproducir esos precios. He aquí, por ejemplo, una imagen de una búsqueda de Austin la primera semana que la aerolínea vuela de San Diego a la capital de Texas:

En el anuncio del vuelo del martes, la aerolínea también promocionó su programa "New Frontier", que incluye asientos UpFront Plus en las dos primeras filas, en los que, básicamente, no se vende el asiento del medio.