Inauguran centro recreativo Puerta La Cruz para reclusas y sus hijos

WARNER SPRINGS, California - Ubicado en las colinas de Warner Springs, el campamento ofrece una atmósfera tranquila, sin embargo los fines de semana se puede escuchar un sonido diferente: niños visitando a sus padres encarcelados.

El sábado, se inauguró una nueva área de recreación educativa en el campamento, dando a los niños la oportunidad de vincularse con sus padres a través de la lectura y otras actividades. Esta nueva adición fue posible gracias a Gordon Philanthropies, una organización sin fines de lucro que se enfoca en la alfabetización de niños y adultos.

"Es increíble. Estoy ansiosa por tomar un libro con mi hija menor y que lo lea por teléfono conmigo o que hable sobre lo que ha leído. Creo que es una gran oportunidad para acercarnos más a nuestros hijos y aún así nos conectemos con ellos incluso cuando estamos aquí, y ellos están allá", dijo Nicole Packer, una de las reclusas que se entrenó como bombera.

Puerta La Cruz ha estado operando como un campamento de conservación solo para mujeres desde 1986, y se encuentra bajo la supervisión de la Institución de Mujeres de California (CIW) desde 2005. Más de 100 reclusas, la mayoría de las cuales son delincuentes no violentas, son entrenadas como bomberas. Al cumplir su sentencia, tienen la oportunidad de trabajar para Cal Fire y otras agencias gubernamentales, eliminando sus antecedentes penales.

Según estudios de la Oficina de Análisis Legislativo de California, se ha demostrado que tener acceso a actividades recreativas y programas es generalmente eficaz para reducir la reincidencia.

“Cuando me enteré de que aún podía tener una carrera y borrar mi historial, y esto… mi historia de cómo llegué aquí no tiene que ser quien soy. Puedo cambiarla, ¿sabes? Todavía hay tiempo, no importa cuántos años tenga”, dijo Packer.

Packer fue sentenciada en enero de este año y le quedan cinco años de sentencia. Después de haberse formado como bombera en Puerta La Cruz, ahora mira hacia el futuro: un camino que la llevará a vestir otro uniforme.

“Es muy gratificante. Nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida”, dijo Packer. “Te sientes orgullosa de ti misma, ¿sabes? Es como si cometieras un error y llegaras aquí, pero aún puedes cambiarlo”, agregó.

“Estoy muy orgullosa de ella y sé que ella está orgullosa de estar aquí”, dijo Kendra Pasos, una de las tres hijas de Packer. Pasos, de 14 años, visita a su madre aproximadamente una o dos veces al mes. Para ella, este nuevo centro recreativo le da una actividad con la que vincularse con su madre.

“Es un tiempo de mejor calidad para pasar con mi mamá y todo, y ella tiene tiempo para hacernos más preguntas y hablar más con nosotros sobre lo que está pasando cuando no está en casa”, dijo Pasos.

Como bombera entrenada, Packer y sus compañeras reclusas deben estar listas para actuar en cualquier momento. El viernes, fueron llamadas al incendio Resort a lo largo de la autopista 79, a solo unos minutos del campamento Puerta La Cruz, cerca del Warner Springs Resort.

"No nos ven como reclusas, sino como bomberas", dijo Packer. "Incluso en la línea de fuego, no nos ven como reclusas, nos ven como bomberas”, agregó.

Las bomberas, incluidas Packer y sus compañeras, lograron detener el avance del incendio de vegetación de 25 acres.

“Es un gran programa. He conocido a muchas mujeres maravillosas aquí, muchas mujeres fuertes”, dijo Packer.