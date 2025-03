Activistas esperan programa para atender a migrantes varados en Tijuana

TIJUANA - Con la implementación de CBP Home para la auto deportación de migrantes irregulares en Estados Unidos, activistas en Tijuana alzaron la voz para que el gobierno estadounidense voltee a ver a quienes quedaron varados en la frontera tras la cancelación de las solicitudes de asilo.

Las semanas transcurren y hay desesperanza ante la falta de un programa para que la gente que se encuentra aún en los refugios pueda tener un acceso legal a Estados Unidos.



“Todo está detenido, la comunidad sigue en espera de que a lo mejor algo pueda cambiar. Recordamos que ha pasado muchas veces con gobiernos anteriores, se detienen los programas y luego avanzan en un tiempo determinado, pero la realidad es que hay una desesperanza muy fuerte”, dijo a Telemundo 20 José María Lara, coordinador de Alianza Migrante Tijuana.



Piden certidumbre para la comunidad migrante y evitar que los cruces irregulares se disparen nuevamente ante la desesperación, mencionó Sergio Tamai, de Ángeles sin Fronteras.



“Que abra una opción para toda esa gente que optó por la cuestión legal, porque muchos, si no, se van a romper, por más ejército que pongan, por más medidas de detención no va a parar y se va a volver a hacer un caos”, aseguró.



Es el caso de César Pérez Reyes, originario de Puebla, quien al llegar a la frontera cruzó el muro pero se arrepintió al ver la seguridad fronteriza.



“La verdad pues se atemoriza uno al ver que están los de la migra créame que para no ser deportados mejor decidimos esperar tener calma. De hecho cuando nosotros brincamos el muro estábamos del lado del aeropuerto y como está el muro, ya habíamos brincando el muro, pero vimos que venían los de la migra y nos volvemos a regresar”, platicó César.



Y es que afirman que ven lejos un avance en las políticas migratorias para la comunidad.



“Ahora pareciera que es todo lo contrario a partir del 20 de enero que entró el señor Trump, y que ahora simplemente este programa para que la gente se auto deporte, nosotros como organizaciones sabemos que esto no va a suceder, la comunidad va a esperar hasta el último momento”, puntualizó el coordinador de la alianza migrante.

Así como César, hay decenas de personas que aún se encuentran en los albergues de Tijuana, y aunque estas cifras han disminuido, esperarán un cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos.