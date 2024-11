Alertan de riesgos por “raiteros” en los cruces fronterizos de San Diego

SAN DIEGO - Una campaña de información pública comenzó el miércoles instando a los viajeros a estar atentos a una práctica conocida como "wildcatting", en la que los conductores de transporte no regulados operan sin supervisión, sobre todo en los cruces fronterizos de San Diego, poniendo en riesgo a los pasajeros.



Los "wildcatters", también conocidos en español como "raiteros", se han convertido en una presencia cada vez más común en los puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa, así como en el paso peatonal PedWest de San Ysidro, según las autoridades.



Los funcionarios afirman que la falta de regulación de los "raiteros" permite que los precios sean abusivos, que los conductores no estén cualificados y no estén obligados a someterse a controles de antecedentes penales, y que los vehículos no hayan sido sometidos a inspecciones de seguridad.

Es posible que los servicios de "wildcatting" no cuenten con un seguro suficiente para ofrecer a los pasajeros una indemnización en caso de accidente y que éstos corran el riesgo de convertirse en víctimas de delitos, según un anuncio conjunto del Sistema de Transporte Metropolitano de San Diego, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de San Diego y otros funcionarios electos.



"Aceptar viajes de conductores no autorizados que operan ilegalmente y no son investigados puede poner a la gente en riesgo de convertirse en víctima de delitos como la contratación para la trata de personas, el fraude y el cobro excesivo", dijo el Fiscal de Distrito del Condado de San Diego Summer Stephan en un comunicado.



Las agencias señalaron que también colocarán carteles y avisos adicionales cerca de los centros de tránsito fronterizo para aumentar la concienciación sobre esta práctica, mientras que se espera que las fuerzas de seguridad locales realicen patrullas adicionales cerca de la frontera.

"Es importante reconocer y abordar este problema actual", declaró Stephen Whitburn, Presidente de la Junta de MTS y miembro del Ayuntamiento de San Diego. " El Wildcatting no está regulado. Es ilegal. Y perjudica a los propietarios de pequeñas empresas de taxis. Instamos a los viajeros a que se mantengan alejados de los "wildcatters" y elijan una opción de viaje segura, como un taxi o el transporte público".

La información sobre cómo detectar a los "raiteros" y cómo denunciarlos estaba disponible en https://www.sdmts.com/rider-info/wildcatting.