Analizan elevar penas para el delito de “cobro de piso” en Baja California

TIJUANA - Hace poco más de una década, el delito de secuestro tuvo un crecimiento importante en la ciudad de Tijuana, hoy en día, aunque no hay tantos casos registrados, hay uno que ha venido a sustituirlo, así lo consideran las autoridades de seguridad, se trata del cobro de piso y ya analizan tomar otras medidas.



“Realmente a la persona que la amenazan no nos avisan, sabemos que a varios los han amenazado queriendo cobrar piso, pero ante las amenazas que les hacen se guarda la información, pero sí hay”, explicó Guillermo Díaz Orozco, Presidente de los Comerciantes de Zona Centro.



Eso es lo que está sucediendo con el cobro de piso en Tijuana. De acuerdo con representantes de comerciantes se trata de un delito que no es denunciado debido a las amenazas que se realizan los delincuentes.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad del Estado informa que ya trabajan en conjunto con la Fiscalía, una propuesta para que las penas por el delito de extorsión sean semejantes a las de secuestro, pero reconocen que son mínimas las denuncias.

Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, Secretario de Seguridad en Baja California, dijo que ya trabajan en una propuesta.

“Tenemos que hacer una propuesta, ya estamos trabajando en una propuesta legislativa para equiparar ese delito con el secuestro, es un delito que se tiene que investigar. A veces la falta de denuncias nos limita como autoridad, pero tenemos que ir más allá, no podemos quedarnos parados a esperar a que lleguen a denunciar, es un fenómeno delictivo que tenemos que seguir estudiando y trabajando para poder atenderlo adecuadamente”, indicó.

Para las autoridades, es complicado saber quién o quiénes comandan las amenazas a los comerciantes, que van desde giros pequeños hasta grandes.



“Es uno de los grandes problemas que al no saber quién está detrás de ellos, cualquier persona se puede denominar Juan, Pedro o Toño. Es fácil que la ciudadanía caiga porque ellos no quieren comprobar si es cierto lo que le están haciendo por vía telefónica o algún otro método de comunicación”, añadió Aguilar Durán.

En lo que va del año, la Fiscalía General de Baja California ha detenido a cuatro personas relacionadas con delitos por cobro de piso, quienes de manera personal entregaban mensajes amenazantes a sus víctimas.

“Ahorita hay cuatro personas detenidas con relación a este tipo de hechos, estas personas llegaban y entregaban un mensaje escrito y a su vez regresaban y les echaban esos objetos hechizos, se encuentran detenidas y desde esa intervención no ha habido más incidentes”, concluyó María Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado.