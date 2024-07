Asesinan en Ensenada a empresaria de Baja California que denunció pesca ilegal y cobro de piso

SAN DIEGO - El sector empresarial de Tijuana está consternado luego del asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la CANAINPESCA e integrante del consejo en la ciudad de Ensenada, quien horas antes del crimen en su contra había hecho una denuncia.

“Sí hay un incremento de la pesca ilegal, eso es una realidad. Desconoces el impacto total; no solo económico y ecológico, no sabes si salieron 10 langostas o salieron 50, el impacto al medio ambiente se ve años después”, dijo Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola de Baja California (CANAINPESCA).

Horas más tarde, Pérez Castro fue asesinada a tiros. La fiscalía general del Estado informó que se llevaron a cabo cateos en Ensenada y que investigan lo acontecido.

“La agresión sí fue directamente contra la persona, con varios disparos de arma de fuego, totalmente con toda la intención de ultimarla y que no quedara viva”, expuso la Fiscal María Elena Andrade Ramírez a Telemundo 20 el martes.

Mientras tanto, el sector empresarial alzó la voz señalando que no es la primera vez que denunciaron actividades irregulares en sectores económicos, como también lo ha sido con los cobros de piso en Tijuana.

“En este momento consternados, estamos muy tristes y principalmente siendo muy solidarios con nuestros empresarios de Ensenada. Qué repercusiones tiene, pues no lo sabemos todavía, porque lamentablemente no deberíamos de haber llegado a este extremo, no tuvo que haber sucedido esto”, explicó Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Lamentaron que los delincuentes ahora arremetan contra líderes empresariales, a plena luz del día y sin afrontar consecuencias.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar se pronunció al respecto, "condeno y lamento profundamente los hechos violentos ocurridos esta tarde en el puerto de Ensenada, que cobardemente le arrebataron la vida a Minverva Perez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA)..." Agregó que la Seguridad Ciudadana del Estado y la Fiscalía General del Estado investigan el hecho en conjunto.

He instruido al Secretario de Seguridad… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 9, 2024

“Yo lo he venido diciendo en los últimos meses, el nivel de atrevimiento del crimen es cada vez mayor, cada vez están más confiados. Cómo afuera de su empresa a las 5 de la tarde es acribillada, como un delincuente y huyen”, cuestionó Jaramillo.

Cabe señalar que de acuerdo con el reporte de las autoridades, la presidenta de la CANAINPESCA ya había sido víctima de amenazas que inclusive hizo públicas pero que no formalizó ante las autoridades.

El Consejo Nacional Agropecuario y la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y justicia