Tras atentado, migrantes esperan que Trump deje de atacarlos

TIJUANA- Algunos migrantes en Tijuana, reaccionaron al atentado del sábado en contra del expresidente Donald Trump. Esperan que después de esto se toque el corazón y deje de atacarlos, ya que ellos son en gran medida el centro de su discurso de campaña. También temen que llegue al poder y modifique drásticamente las políticas migratorias.

“Si esto le va a beneficiar a Trump para que llegue a la Casa Blanca y si llega de todas formas, México se va a tener que preparar ante los posibles escenarios de sus políticas antimigrantes, de sus políticas económicas. Hay muchas incógnitas por resolver en estos días”, reflexionó Enrique Lucero Vázquez, Director Municipal de Atención al Migrante.

Mientras tanto, en los albergues de Tijuana hay poco más de 3 mil personas esperando por una cita de asilo político en la aplicación CBP One, una plataforma que desean no sea eliminada por Trump, si llega nuevamente a la presidencia. Además, piden que el candidato cese los ataques contra los migrantes, ya que aseguran, no todos son iguales.

“La verdad que temor porque mucha gente buscamos un mejor futuro para nuestras familias porque a veces en nuestro país uno quiere crecer, pero por la inseguridad que hay uno no puede. De repente por uno, tal vez pagan todos. Que se toque (Trump) el corazón y que no se exprese así con la gente, porque todos somos humanos y merecemos nuestros sueños”, dijo Jairo Noel Alvarado, migrante hondureño.

Algo en lo que coinciden algunos migrantes instalados en los albergues de Tijuana, es que, si están ahí esperando, es porque desean ingresar por la vía legal a Estados Unidos.