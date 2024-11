Aprueban aumento al predial en Tijuana; te decimos quiénes pagarán más

TIJUANA - El Cabildo autorizó un ajuste en el pago del Impuesto Predial en Tijuana para el Ejercicio Fiscal 2025. El alcalde Ismael Burgueño, dijo que este incremento es para privilegiar la equidad fiscal y atender el crecimiento vertical que registra la ciudad en los últimos años.

“Aclararles que nosotros no hicimos ningún incremento, realizamos algunas modificaciones donde no afectamos ni en lo más mínimo a quienes no tienen la posibilidad de acceder a recursos como otros ciudadanos”, expresó el alcalde Ismael Burgueño

Ejemplos reales del incremento aprobado del impuesto predial para el año 2025. Foto: Ayto. Tijuana

Por su parte, el Tesorero Municipal, Víctor Ramos Gómez, señaló que este proyecto brinda bienestar a las familias tijuanenses en su conjunto, y que, con los ajustes realizados en el Impuesto Predial, se busca privilegiar la equidad fiscal y atender el crecimiento vertical que registra la ciudad en los últimos años.

Un caso específico es el de los condominios de lujo de los edificios verticales en las zonas de mayor plusvalía de la ciudad, en donde el Impuesto Predial vigente hasta este año era menor al que paga el propietario de una vivienda horizontal en zonas de menor valor inmobiliario.

Ramos Gómez señaló que esta actualización no afecta a las construcciones verticales de tres pisos, a los condominios de interés social, ni a la inmensa mayoría de los contribuyentes del predial del municipio.

Igualmente, la actualización en la Tabla de Valores Catastrales va dirigida a regular los lotes baldíos, para que se mantengan limpios y no se conviertan en focos de contaminación o de inseguridad.

El Tesorero Municipal, señaló que el ajuste realizado en la tabla de valores catastrales de 2015 a 2020, obedece al crecimiento inmobiliario y económico en la ciudad

Cabe señalar que el Proyecto de Ley de Ingresos, se encuentra en la fase inicial, para que en una segunda etapa sea enviado al Congreso del Estado, donde será analizado y en su caso aprobado.