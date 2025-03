Autoridades vigilan deslizamientos de tierra que podrían agravarse con las lluvias

TIJUANA- De acuerdo con Protección Civil, hay 13 deslizamientos de tierra activos en la ciudad de Tijuana donde el peligro prevalece con las precipitaciones pluviales pronosticadas para estos días. Por ello residentes de zonas de riesgo se mantienen en alerta ante cualquier movimiento que pueda surgir en sus viviendas.

“Estamos revisando que no haya corrientes de agua fuertes y grietitas, pero no, está bien todo", dijo a Telemundo 20, Rafael Cabral, residente de zona de alto riesgo”.

Y es que la casa de Rafael en la colonia la herradura en Tijuana, fue engomada como de alto riesgo luego del deslizamiento de tierra que provocó la caída de casi tres metros de la parte trasera de su vivienda hace un par de años. Sin embargo, él y su esposa permanecieron en el lugar. Incluso adecuaron escaleras y reforzaron cimientos para reconstruir su hogar por más de 55 años.

“Sí claro, a dónde va uno, no tiene uno a dónde y le dicen a uno que desaloje, lo mandan a uno quién sabe a dónde diablos, pues no. Si estamos siempre alerta, pero ya pasó otro año y no ha habido nada. No ha llovido fuerte, estamos bien”, agregó.

Tijuana tiene 49 deslizamientos documentados, pero en 13 de ellos el riesgo aumenta cada vez que llueve, por lo que las autoridades de Protección Civil Municipal y Estatal sostuvieron una reunión para analizar el riesgo de estas zonas.

“También por la cuestión de estas lluvias que nos puedan impactar y puedan acelerar aún más esos deslizamientos que se han estado monitoreando, pero si hay que estar muy atentos, las gentes que viven alrededor de uno de los deslizamientos, que ya está en etiquetadas en amarillo”, indicó José Luis Jiménez, director de Protección Civil Municipal.

Autoridades han emitido recomendaciones ante el mal temporal, las inundaciones, deslizamientos y fuertes corrientes de agua que pueden cobrar vidas.

“En las corrientes de bajada de agua rápidas no hay que tratar de cruzar para nada estas corrientes son muy fuertes, ya hemos tenido pérdidas debidas por estas cuestiones hay que tener mucho cuidado”, agregó.

Protección Civil, en coordinación con la dirección de rescate acuático, implementará un operativo durante la noche en las zonas en donde regularmente se eleva el riesgo. También realizaron recorridos preventivos en deslizamientos y desarenadores.

“Los sólidos grandes ya han sido removidos en algunos desarenadores que se tenía ese problema, se ha estado haciendo una evaluación constante por parte de la DOIUM en estos desarenadores, en lo que son basuras de sólidos grandes, hay basuras que son pequeños que no nos va a provocar un caos ahorita”, detalló el director de Protección Civil.

Residentes como José, afirman que la falta de conciencia y de sanciones, son las que provocan que la basura siga haciendo de las suyas cada vez que llueve en Tijuana.

“La gente de allá de aquel lado echa mucha basura y a veces se tapa. Es muy obvio que se ven los camiones, llenos de escombro y los pongan a un lado del canal o basura y luego pues muebles colchones, llantas, y pues es lo malo, porque el canal si está funcionando ahorita, pero los desarenadores de aquí adelante, pues no”, dijo José Ángel Larios, residente del Cañón de la Piedrera.

Después de las lluvias, Protección Civil realizará recorridos en zonas de alto riesgo para llevar a cabo, si es necesario un re etiquetado de las viviendas, ya que justamente con el agua, la tierra se sigue moviendo.