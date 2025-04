Baja California tiene el precio más alto de la tortilla en México

TIJUANA - Baja California se coloca a la cabeza a nivel nacional en un listado correspondiente a los precios más altos de la tortilla en México. Es Mexicali en donde se reportó un precio máximo de $31.71 pesos de acuerdo con cifras proporcionadas al 31 de marzo. En Tijuana la situación es un poco distinta, pero los precios, dicen, se mantienen por las nubes.

La tortilla de maíz, es un alimento básico en la mesa de los mexicanos y también del otro lado de la frontera. Los precios en ambos países son variables los residentes buscan las mejores opciones para afectar lo menos posible el bolsillo.

“Yo por mi trabajo, todos los días casi un kilo diario. Y para la casa y el hogar tres kilos por semana”.

Ezequiel compra en una tortillería donde el kilo de tortillas se vende en $ 25 pesos. Como estrategia de venta a domicilio tienen el costo más económico, a $22 por kilo, con lo que aseguran una mayor venta al día, según Antonio García.

“Andamos todo el día en la calle, llevando las tortillas hasta la casa de las personas echándole ganitas, pues. A veces la gente no batalla en venir hasta la tortillería y es una venta más rápida a que vengan aquí y estén haciendo cola y sale un poquito más rápida, dijo Antonio a Telemundo 20.

Y en San diego los costos en este año se han disparado hasta en un 40% de acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla. Esto por el aumento de los costos en México,que involucra al transporte, la gasolina, salarios, energía eléctrica entre otros factores. Por lo que en San Diego se comercializan, por ejemplo 2.5 libras equivalente apoco más de un kilo, en $2.20 dólares es decir poco menos de $43 pesos. Y como dicen los que saben, las precios cambian dependiendo del establecimiento.

“Yo creo que es depende de la producción del maíz, las distancias, y todo eso varía igual el precio del maíz y los proveedores tienen diferentes precios también como cualquier comerciante pues”, aseguró Antonio García, empleado de tortillería.

Quienes recienten cada peso son los taqueros como Jesús, pues las tortillas, son la base de su negocio.

“A mí se me empezó a hacer cara desde que la pago yo, recuerdo que me mandaban mi mamá a la tienda ,12 pesos, nombre ni me fijaba en eso, pero pues no importa, mientras la tortilla esté rica, es como el agua, una necesidad que ocupamos todos los días en nuestra mesa y más en el negocio, con los taquitos, con las tortillas recién hechas de aquí al lado”, mencionó Jesús Eduardo Verduzco.

De acuerdo con el gobierno federal en los próximos días se darán a conocer algunas estrategias que se tomarán en el nivel nacional para poder reducir el costo de la tortilla, un alimento básico para los mexicanos.