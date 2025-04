Bloquean garita ante falta de medicamentos para pacientes con cáncer

TIJUANA- Pacientes de cáncer en Tijuana salieron a las calles para externar una preocupación que, dicen, atenta contra sus vidas. Denuncian que los medicamentos que ellos necesitan no están llegando al hospital general.

Buscando una mayor visibilidad por parte de las autoridades de salud correspondientes, caminaron hasta llegar a la fila Sentri de la garita de San Ysidro, donde realizaron un bloqueo.

La situación generó molestia en algunas personas que cruzan al vecino país.

¨Mi pregunta es, por qué no van ustedes con el gobierno mexicano para ver sus temas, impedirles a los extranjeros que tenemos que hacer negocios allá, no entiendo qué avance en este particular punto de la ciudad, en lugar de irse con sus canales reales, el estado, el congreso, qué se yo no¨, dijo una usuaria.

Tras una breve estadía, los pacientes oncológicos decidieron detener el bloqueo.

Personas como Idelfonso Ramírez, dice que lucha día a día por su vida, pero teme una nueva recaída ante la problemática que denuncian.

¨Tengo cáncer, tengo 25 años, estoy sin mi tratamiento, yo ya tuve una recaída por falta de medicamento, me dejaron dos meses sin tratamiento y recaí cuando ya estaba a punto de liberar el cáncer, recaí por falta de medicamento y pues es lo que pedimos, exigimos medicamentos, porque no hay insumos, mangueras, catéteres, yo lo he visto¨, mencionó Idelfonso

Detalla que hay medicamentos que pueden ser costeables para algunos y sus familias, pero otros son imposibles de adquirir.

¨Me ha tocado comprar algunos medicamentos que son un poco accesibles, se puede decir, de 450 pesos, 400, para la alergia y eso, pero otros medicamentos que ocupo tienen un aproximado de 75 mil pesos cada dosis, y ocupo dos dosis, es imposible para mi comprar ese medicamento¨, añadió Idelfonso.

Los pacientes dicen que afrontan una situación muy complicada, por lo que piden el actuar de la Secretaría de Salud del Estado.

¨Fui atendida a tiempo, no tenemos problemas con los médicos, porque tenemos excelentes médicos y cirujanos, personas que dan su tiempo para podernos atender, pero ahorita el problema es que no nos están surtiendo medicamentos¨, expuso la señora Carmen Camacho.

Al respecto, se solicitó una respuesta al área de comunicación de la Secretaría de Salud, quienes respondieron que estaban a la espera de una postura del IMSS Bienestar.