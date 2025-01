Abandonan cadáver dentro de una camioneta en un centro comercial en Tijuana

TIJUANA - De nueva cuenta, una concurrida plaza comercial de Tijuana fue usada por el crimen organizado para “hacer de las suyas”.

Una camioneta blanca con un cadáver masculino, fue abandonada la noche de este martes en pleno estacionamiento de la Plaza Río, la cual, según el informe policial, estaba acompañada de una manta con un mensaje amenazante firmada por un grupo del crimen organizado.

Estas acciones provocaron una reacción de sectores económicos de esa ciudad.

“El que vayan y te dejen una camioneta con un cadáver, con restos de una persona pues cómo lo solucionamos”, dijo Zaida Luz López, presidenta de la CANIRAC, cámara que agrupa a los restaurantes locales.

De acuerdo con representantes del sector restaurantero de Tijuana, acciones como esas debilitan la imagen que se brinda de la ciudad a los turistas, lo cual genera un efecto que les perjudica.

“Imagen porque somos una economía 100% binacional, mucha de la gente que vive en Tijuana trabaja en Estados Unidos, estas noticias muchas veces llegan a aquel lado y dicen, pues que miedo, ya no quiero ir a esa plaza, ya no quiero ir ahí, no sé qué me pueda pasar, aunque eventualidades pueden pasar en cualquier lugar, no sólo en Tijuana también en San Diego, Chula Vista, San Ysidro”, agregó Zaida Luz López.

Afirma que son hechos no reiterados, pero en caso continúen ocurriendo, esto traería consecuencias negativas para la ciudad.

“Yo creo que son hechos en este momento pudiera decirse aislados, sin embargo, si siguen ocurriendo ya puede ser una preocupación latente en la cual los que somos dueños de comercios si podríamos decir oye me estás afectado de manera directa”, concluyó la restaurantera.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Municipal, hasta el momento no hay reporte de personas detenidas responsables de abandonar dicha camioneta.