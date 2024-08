Choferes de Uber y plataformas similares en Tijuana viven viven con temor por asaltos y desapariciones

TIJUANA - Conductores de plataformas en Tijuana se dicen consternados ante los niveles de inseguridad a los que se enfrentan, esto luego de que se diera a conocer la desaparición de un chofer de Didi, se encontrara su vehículo abandonado y posteriormente, un día después, se lograra su ubicación en un hospital.

Hechos como este, alertan al gremio que busca trabajar de una manera segura y hay quienes como José Ángel que están tomando la seguridad en sus manos.

“Si voy a llevar a un pasaje a una de esas colonias que ya sabemos que tenemos los foquitos rojos, entonces lo que hago es no levantar personas ahí, no de la calle sólo de un domicilio que sepa que está bien y evitar altas horas de la noche, es un poco riesgoso”, dijo José Ángel Márquez a Telemundo 20.

José lleva ya 5 años como conductor de plataforma digital y sabe que el peligro está en todas partes, incluso ya le tocó vivir una mala experiencia, pero lo salvó la pasajera.

“En las Cruces me asaltaron, traía la pasajera que era conocida de ahí y como decimos, me hizo el paro. Eran chavalitos de 17, 18 años, estaba lloviendo, quedé atascado y me dijeron, ya cayó jefe y qué hacemos pues llévate y nomás déjame en la cartera. Llévate lo que traigo y dijo la muchacha, Silvia, me acuerdo su nombre, no cayó, dijo en otras palabras que no las puedo decir, vayan por pala y picos para que el señor me lo saquen de aquí. Hasta ellos me dijeron, para acá no venga, a las Cruces ni las Cruces”, relató José.

Pues aunque los asaltos han sido recurrentes, ahora también preocupan las desapariciones.

“Pues están desapareciendo, antes no desaparecían, ahora los están desapareciendo, ya no se conforma solamente con asaltarlos lo que es preocupante porque estamos escalando en un nivel de inseguridad todavía peor del que nos encontrábamos”, señaló Paula Sandoval, del colectivo “Buscando a nuestros desaparecidos”.

Pues el caso más reciente donde realizaron una búsqueda en Tijuana, fue el del conductor de Didi Jesús Mora, quien fue visto por última vez el pasado once de agosto pero que afortunadamente fue localizado con vida internado en el hospital general con un severo golpe en la cabeza. Las autoridades investigan este caso, pues su auto apareció en lugar distinto donde acudió por última vez según la plataforma digital. Y es que para conductores como María Isabel Esparza, quienes más se exponen son ellos.

“A una sobrina la picaron, entonces ella no ya dejó de trabajar la verdad porque dijo más vale mi vida que andar arriesgando. En sí los que corremos más riesgos si somos nosotros", dijo María.

En sus cuatro meses como chofer ya se salvó de un asalto, pero siente que faltan mejores herramientas para su seguridad.

"Así como nos están requiriendo a nosotros por parte de los usuarios, nosotros también necesitamos tener esa seguridad un poquito más en la plataforma del gobierno, un apoyo. Nada más es hablar al 9 11, nos rodean, nada más, igual puedes compartir el viaje, pero es toda la seguridad que tienes. No hay más ", destacó.

Por lo que en ocasiones confía más en su intuición.

“Yo por intuición, si llego con un pasajero, si me da por decir desconfianza, no lo subo, pero igual hay veces que no se sabe” puntualizó.

De acuerdo con la fiscal del Estado, los conductores deben mantener comunicación con el instituto de movilidad para establecer las estrategias y los protocolos para su seguridad.

“Nosotros la fiscalía intervenimos cuando lamentablemente ya aconteció algún hecho delictivo, pero tanto el instituto De movilidad como la Secretaría de seguridad ciudadana tienen programas para su movilización.”, subrayó María Elena Andrade, Fiscal de Baja California

De acuerdo con los conductores se debe tener también un mayor control en las cuentas de los usuarios que utilizan estas plataformas digitales para disminuir los riesgos que sufren aquellos que están tras el volante.