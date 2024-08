Comienza proceso de transición en el Ayuntamiento de Tijuana

TIJUANA – Este jueves 1 de agosto el alcalde electo de Tijuana, Ismael Burgueño, arribó a las instalaciones del Ayuntamiento de Tijuana para tener su primer encuentro encuentro con la alcaldesa Montserrat Caballero, con el objetivo de iniciar el proceso de transición.

Mayor seguridad, bacheo y hasta una primera universidad municipal son los planteamientos que ya están sobre la mesa del nuevo gobierno de Tijuana.

“Estamos muy ilusionados y muy comprometidos porque estamos conscientes que esta entrega recepción en Tijuana se va a llevar de la mejor manera”, dijo Ismael Burgueño.

Indicó que el proceso de la transición estará bajo la coordinación de empresario. Pedro Romero.

“Si vamos a ser observadores en cada uno, se van a dividir hasta ahora en cuatro, si no es que en cinco diferentes grupos en función de la problemática, pero por ejemplo la tesorería es lógicamente uno, otros aspectos tienen que ver con la administración de todo tipo técnico y así sucesivamente”, mencionó Pedro Romero.

El alcalde electo se dijo optimista y aseguro que será un proceso transparente el cual dará pie a atender las principales necesidades de la ciudad.

“La ciudadanía está pidiendo bacheo, como número uno y está solicitando luminarias, sin embargo, todos los temas en Tijuana son importantes. Y para eso hay muchas secretarías, cada quien en su área. Si cada Secretaría hace lo que le corresponde, no hay por qué no podamos avanzar de manera uniforme con diferentes estrategias y si incluimos a los empresarios y incluimos a las asociaciones civiles y a la comunidad, va a hacer trabajo en equipo, un engranaje. No va a haber poder humano que pueda detener la transformación en Tijuana, va a ser la mejor en la historia y lo voy a demostrar” detalló.

Sin embargo, para residentes como María Antonia, la seguridad es primero.

“Primer lugar seguridad y ya después viene lo demás, bacheo, las calles para allá donde vivo están hechos un asco, nunca se acuerdan de nosotros” , señaló la residente de Tijuana

Durante la conferencia de prensa, Burgueño, aseguró que la controversia en torno a la estación de Bomberos y la negativa de algunos vecinos del nuevo predio, así como el apoyo para la corporación, serán temas que estarán sobre la mesa al inicio de sus funciones.

Destacó además el desarrollo de estrategias de seguridad que incluyen programas de prevención, apostándole a la educación.

“Todo comienza con un sueño y espero poderlo materializar, pero si quiero que el municipio, en su momento ya lo estaré hablando con el cabildo y con las autoridades federales y estatales, construir una universidad municipal en la zona este de la ciudad, realmente hace falta. Hay mucho joven que requiere de un espacio”, destacó el alcalde electo.

A partir del próximo lunes 5 de julio se establecerán mesas de trabajo con el equipo de transición, para realizar las labores durante los próximos dos meses y así dar inicio el 1 de octubre con la próxima administración municipal en Tijuana.