Comunidad católica de Tijuana celebra el nombramiento del Papa León XIV

TIJUANA- Volvieron a repiclar las campanas en la Arquidiócesis de Tijuana, ahora fue por la designación de un nuevo papa. La comunidad católica en Tijuana externó sus deseos y peticiones.

“Las campanas estuvieron suene y suene, porque el Papa entró, estamos muy felices y contentos. Esperemos que este Papa sea un Papa bueno y quiera a todos sus hijos del pueblo de Dios”, dijo Reyna Reyes.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La noticia que la comunidad católica dijo que estaba esperando, finalmente se oficializó con el nombramiento del Papa León XlV, un anunció que aseguran los ha llenado de júbilo, por lo que piden que hoy más que nunca el catolicismo se una y se fortalezca.

“Muy de tranquilidad, mucha paz, y esperemos que todo venga así, con tranquilidad, toda la gente tenemos que amar a nuestro Dios, a Jesucristo y ser bondadosos de corazón”, expuso la señora Karina Ruíz.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Para Amparo García, quien por años trabajó en la Arquidiócesis y es madre de un sacerdote, el vínculo con la iglesia es muy fuerte.

“A la humanidad, que si no buscamos la unión, amarnos, no solo los católicos, yo estoy enamorada de todos mis hermanos en Cristo crean en él o no, porque todos somos hijos de dios”.

Pidió no hacer diferencias.

“Si yo necesito sangre yo no voy a buscar que sea católico, que tenga tantos años, solo buscar si yo soy A positivo buscar la sangre positiva, de quién no sé, pero es mi hermano que va a donar”, añadió.

Algunas personas que acudieron a la antigua Catedral de Zona Centro se dijeron impresionados al haber escuchado hablar en español al Papa León XIV

El arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón también expresó su alegría por esta elección y llamó a que su palabra de amor sea un faro para toda la iglesia.