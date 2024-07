CCSP exige mayor seguridad tras ataque armado en balneario en Tijuana

TIJUANA- Luego del ataque armado al interior del Parque Acuático El Vergel, que dejó una mujer muerta y cinco personas lesionadas, incluidos dos menores, la alcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero, señaló que buscarán reforzar la seguridad en este tipo de lugares.

“Ahí yo le pediría a la fiscalía en actuación con nosotros, que vamos a tener que reforzar las medidas de seguridad por medio de los propietarios de estos centros deportivos”, afirmó la edil.

Sin embargo, para el Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California, este tipo de hechos violentos ocurren a diario en la ciudad y ponen en evidencia la falta estrategias de seguridad.

“La autoridad no se da cuenta de la dimensión de lo que está pasando, evidentemente no lo quiere reconocer, a lo mejor si se da cuenta, pero no lo quiere reconocer, sin embargo, la percepción de inseguridad de la ciudadanía crece y crece todos los días y no se puede ocultar la realidad, y la realidad es que vivimos en una ciudad, en un estado sumamente violento”, señaló Roberto Quijano, presidente del organismo.

Cabe señalar que hechos violentos como el ocurrido en el balneario, también generan daños a la salud mental de las víctimas y testigos.

“Si alguien siente alguna crisis, se siente nervios o se siente como que algo le puede pasar, puede activar la línea 911 o la línea 075 y vamos directamente a darle la atención sin ningún problema, así hayan pasado días posteriores, en el momento vamos y le brindamos la atención”, mencionó Viviana Jiménez, coordinadora de la Unidad Municipal de Asistencia Social, UMAS.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, indicó que seguirán insistiendo en que se generen nuevas estrategias para combatir la inseguridad en Baja California.

“Los únicos que no quieren atender el problema de manera directa pues es la autoridad, entonces nosotros como consejo ciudadano vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir señalando que no están haciendo su trabajo”, concluyó Roberto Quijano.