Continúa bloqueo de manifestantes en vialidades aledañas al aeropuerto de Tijuana

TIJUANA- Este martes continúa la manifestación que bloquea los accesos a la carretera aeropuerto de Tijuana causando afectaciones en la ciudadanía. A pesar de las condiciones climáticas adversas, ellos siguen con el plantón en el área que inició la madrugada del domingo 9 de febrero, el cual imposibilita los accesos en auto para quienes viajan en esta terminal aérea.

“Yo no puedo comprender por qué no hay ninguna autoridad o del gobierno federal que haga algo al respecto. Nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias, que a lo mejor su causa es buena, pero nosotros qué tenemos que ver con su causa”, dijo Verónica García, pasajera afectada con el bloqueo.

Los manifestantes del poblado Maclovio Rojas aseguran que permanecerán en este bloqueo indefinidamente hasta no tener una audiencia con la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que solucione la regularización de los predios de 4,000 familias.

Ernesto López, taxista del aeropuerto, junto con sus compañeros se mostraron inconformes con esta protesta. Aseguran ellos también han tenido afectaciones.

“Estamos hasta casi 2 km y medio de retirado, el clima también nos afecta, no nada más a los clientes, porque no hay un orden, aquí el que llega se acomoda, es un desastre, todo esto afecta no sólo en nuestra forma de trabajar, sino también en lo económico”, señaló.

Aunque hay algunos transportes gratuitos que operan a unos metros del bloqueo, la gente aun así tiene que caminar para tomarlos o pagar taxi como Kevin Zamora, quien llegó a Tijuana a visitar a sus familiares del otro lado de la frontera.

“Un poco más difícil, por el aspecto de qué es más gasto, que hay que transbordar con los taxistas, te cobran desde allá del bloqueo o de aquí hasta dónde vas, es más batalla y más, porque nosotros que venimos con el niño, si es un poquito más difícil estar acarreando las cosas más que nada”, explicó.

Los manifestantes reconocen las afectaciones, indicó Casandra Hernández, vocera del poblado Maclovio Rojas.

“Nosotros sabemos que estamos afectando a la ciudadanía, la verdad lo lamentamos mucho, pero también espero y ellos sean solidarios con nuestra causa”, aseguró.

Y es que la causa es la regularización de los predios que hasta ahora, según representantes de la Secretaría de Gobernación, se han otorgado 40 títulos de propiedad, pero se espera alcanzar en una segunda entrega más de 1,200.

Afirman que han intentado mediar con los manifestantes en este bloqueo desde el primer día, así lo dijo a Telemundo 20 Abel Saldaña, representante de la Secretaría de Gobernación.

“Las manifestaciones que hoy se están dando que han iniciado para nosotros, es un poco complejo entenderlas, en tanto que ha habido bastante avance y avance positivo. Nosotros llegamos desde el día de ayer, justamente buscando a los líderes del movimiento con quienes hemos tenido un diálogo permanente y constante, sin embargo, ha habido una negativa para poder platicar con nosotros porque queremos entender las pretensiones actuales”, explicó.

Pero según Casandra Hernández, vocera de los inconformes, los títulos entregados son falsos.

“Yo no aparezco en el plano del ejido, y si no aparezco en el plano del ejido, no me pueden entregar un título de propiedad y ese señalamiento se lo hice a la hora que a mí me entregaron título, si te entregan un título y no apareces en el plano del ejido, es falso, textuales fueron sus palabras”, mencionó.

A lo que las autoridades dicen que dichas inconsistencias correrán por su cuenta.

“Lo bueno es que ya hay un título y sobre ese título que ya te da una certeza jurídica podrá solicitar correcciones y esas correcciones corren a cargo del gobierno. Yo te puedo decir que hay una doble certeza hoy en esas propiedades que se entregaron”, puntualizó Abel Saldaña.

Los representantes de la Segob, solicitaron a los manifestantes una mesa de diálogo con otras instancias involucradas en los procesos, pero hasta ahora no han cedido a mediar con ellos para retirar el bloqueo.