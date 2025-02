Continuará la volatilidad en tipo de cambio: Economista

TIJUANA - La pausa en el incremento de los aranceles luego de los acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ha traído constantes movimientos en el tipo de cambio, una volatilidad que podría resultar perjudicial para unos y benéfica para otros en la frontera.

De acuerdo con el economista Jorge Fonseca, las variaciones incluso de hasta 60 centavos en algunos casos, mantiene la volatilidad en las divisas y ha fortalecido al billete verde, lo que se ve reflejado en las casas de cambio de la región.

“Podríamos decir que está sobrevalorada por la especulación que hay en torno a lo que va a pasar con los aranceles y mientras que esa situación no se defina, desafortunadamente continuaremos viendo esas fluctuaciones tan erráticas del tipo de cambio en donde varían a veces entre 30 o 40 centavos en un mismo día para arriba y para abajo”, dijo a Telemundo 20.

Esto provoca incertidumbre en los distintos sectores. Don pepe, resiente cada cambio en el precio del dólar.

“El tipo de cambio no nos beneficia en lo absoluto, porque está 20.15, 20.12, 20.27, rara vez baja 19.70, 19. 80, ya no sabemos cómo está”, expresó.

Él es comerciante en Tijuana, pero sus compras las realiza del otro lado de la frontera, por lo que ha resentido la inestabilidad cambiaria.

“Me afecta el tipo de cambio, porque nosotros en la frontera compramos nuestra mercancía para nuestro negocio en California, particularmente en el área de Palomar y allá tenemos que comprar un dólar por 20 pesos para poder comprar un dólar y hacer compras allá, por lo tanto, compramos menos o compramos mucho más caro”, dijo.

Pero cada quien habla dependiendo de cómo le va en la feria, pues los residentes de California como David elevan su poder adquisitivo de este lado.

“Si estás trabajando de aquel lado el dólar ese precio te conviene y te rinde más. Los que tenemos familia aquí, podemos mandarle la misma cantidad, pero es más cuando la cambies a pesos”, dijo.

Y es que el dólar supera los $ 20 en casas de cambio en Tijuana y en San Ysidro la situación no es diferente. Por lo que residentes fronterizos aseguran que estas medidas económicas que ponen a los aranceles en una cuerda floja, no benefician ni aquí ni allá.

“Si la piensas perjudica a los dos lados, porque el incremento que te hacen de este lado, tú se lo vas a transferir a tu cliente, en realidad el que está allá el que quiera comprar Compras, un aguacate en un dólar y ahora lo compras en cinco, pues no”, agregó

Conforme transcurran las semanas y se acerque la fecha del 4 de marzo, las especulaciones aumentarán. Dicen los que saben, que por el momento no hay posibilidades de un tipo de cambio estable, sino solamente de una disminución en la volatilidad, por lo que emiten recomendaciones para proteger tu bolsillo.

“Muchas veces lo que hace la gente es que compra los dólares o vende los dólares que va a necesitar durante la próxima semana o va a requerir en la próxima quincena, lamentablemente no sería la mejor recomendación en este momento, si no estar cambiando lo que vayas necesitando en el corto plazo, para que no vayas a sufrir un descalabro en tus finanzas”, concluyó Jorge Fonseca.