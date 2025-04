Autoridades continúan con la depuración de pases de cruce ágil tras detectar irregularidades

TIJUANA - Luego de detectar irregularidades como la venta de pases médicos para quienes buscaban cruzar la frontera sin hacer largas filas, las autoridades municipales han depurado a aquellas empresas que hacían uso incorrecto de este beneficio.

Aunque ya no son exclusivos para el turismo de salud, la depuración de los pases de programa Fast Lane para un cruce ágil hacia los Estados Unidos continúan y en esta administración municipal se han reducido prácticamente a la mitad.



“Detectaron ellos que había varias empresas las cuales pues no precisamente vendían estos pases turísticos y usaban las redes sociales para hacer negocio y ya todos gracias a la depuración que han hecho, les han quitado este tipo de pases”, dijo a Telemundo 20 Karim Chalita, presidente del Comité de Turismo y convenciones de Tijuana.



Este beneficio que los médicos otorgan a sus pacientes y que promueve el turismo de salud en la ciudad se mantiene bajo la lupa. De las 1,200 empresas que contaban con pases médicos, ahora solo quedan menos de 700 tras la depuración realizada, así lo dijo Pedro Montejo, Secretario de economía en Tijuana.



“Pero estamos abiertos, es básicamente que se pueden justificar las actividades médicas y/o comerciales y que con esto puedan adquirir su número de usuario pero si la depuración va a casi la mitad de lo que nos encontramos en octubre “, indicó.



Por lo que los doctores han tenido que limitar su entrega a quienes realmente lo necesitan, mencionó el presidente del Medical Health Cluster, Abraham Sánchez.



“Lo que hacemos, es que lo cuidamos, lo cuidamos mucho. No otorgamos pases a amigos, no falta que digan, oye, yo quiero cruzar rápido, una disculpa, pero no puedo. Muchos pacientes a veces vienen también disque para una consulta y quieren el pase, entonces uno tiene que usar su criterio y decir mira, tengo poquitos, si tengo que guardar para la gente que en verdad los ocupa”, aseguró.



De acuerdo con el presidente del Medical Health Cluster hay quienes pueden acceder a un mayor número de pases.



“Depende mucho la demanda, hay doctores que quizás tengan más movimiento, más pacientes”, agregó.



Los pases del programa Fast Lane se comercializaban en redes sociales hasta en $ 100 dólares por pase para utilizar este carril exclusivo en la garita internacional. Sin embargo, los costos de acuerdo a SEDETI, para prestadores de servicios médicos es de $405 pesos por pase. Para empresas de turismo de negocios es de $ 677 pesos, mientras que el pase mensual para estudiantes es de $6,064 pesos con 24 pases válidos para cruzar dos veces el mismo día de lunes a sábado.