Derrumbe en Lomas Conjunto Residencial en Tijuana avanza peligrosamente

TIJUANA- Con el paso de los meses, la calle Montes Escandinavos de la colonia Lomas Conjunto Residencial parece como si hubiera sido un campo de guerra. El peligro de que el desastre pueda ser mayor aún existe.



Un metro por mes, así avanza este derrumbe en la colonia Lomas Conjunto Residencial, esto de acuerdo con Protección Civil Municipal, quien dice, se hunde muy rápido, más que cualquier otro deslizamiento activo en la ciudad.



Para Víctor Manuel, vivir ahí cambió de la noche a la mañana, hoy implora porque su casa, en la que ha vivido más de 50 años, no se venga abajo.

“Da tristeza ver a toda la gente que se está yendo, ver cómo la gente esta desmantelando las casas que aún están paradas, la impotencia de que no se puede hacer nada”, dijo el señor de 63 años a Telemundo 20.

En la calle Montes Escandinavos, clasificada por autoridades como inhabitable, actualmente hay 92 casas etiquetadas, 57 de ellas en color rojo y muchas de esas ya se derrumbaron.

“Tantos que éramos aquí y tantos que se han ido, que aún no se les caen sus casas pero se tuvieron que ir, por falta de agua, la pipa llega una o dos veces a la semana y a veces no viene, se quedan sin agua y hay que lavar, o no hay que tirar mucha agua porque se está hundiendo allá abajo, la gente se desesperó y se salió”, añadió el señor Víctor.

Aunque las lluvias no fueron vastas en la temporada que está terminando, fue uno de los principales factores de que se acelerara el movimiento, señaló el director de Protección Civil Municipal.

“Es tanto la humedad que se tiene por abajo del suelo, quieras o no la lluvia que hubo acelera estos movimientos, el acelerador más rápido que tenemos en los deslizamientos es el agua, ahí no hay de otra”, explicó José Luis Jiménez.

Ahora se encuentran analizando una acción para tratar de controlar el desastre, donde derribar los inmuebles es una opción.

“Qué se tiene que hacer ahora, se tiene que remediar la contención de lo que viene siento el deslizamiento y también la destrucción de los inmuebles que quedan ahí para tumbarlos porque en las últimas visitas que tuvimos ya vimos ahí muchos vagos metiéndose ahí”, agregó el funcionario municipal.

Según las autoridades municipales, el gobierno del estado ha entablado reuniones con el comité de vecinos para buscar cómo poder ayudar a los afectados.