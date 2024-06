Descartan implementación de tandeos de agua en Tijuana durante el verano

TIJUANA- El verano ya inició y con él despertó la preocupación de la ciudadanía, de saber si habrá abasto suficiente o se implementarán los llamados tandeos. Al respecto, las autoridades fijaron postura y descartaron que ese programa vaya a regresar.

“Está debidamente garantizado el abasto de agua, se tiene ya el compromiso y el contrato con nuestros, por decirlo así, generadores de vital líquido que lo traemos desde San Luis Río Colorado. Ya hemos estos dando incluso pagos anticipados para poder garantizar el abasto de agua”, explicó Jesús García Castro, Dir. de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

Dijo que la única forma en que la población pudiera quedarse sin el servicio de agua, es por fugas en tuberías, situación que asegura, no ha ocurrido.

“Lo único que puede haber es si hay una fuga o una reparación, solo por eso, en los tiempos más cortos que tengamos estaremos teniendo alguna falta de agua, fuera de eso va a estar de manera regular 24 horas el servicio”, concluyó García Castro.

Los tijuanenses esperan que eso se cumpla ya que dicen, se presentan cortes no anunciados.

“En la colonia Castillo no tuvimos agua el fin de semana, en esta zona sí hubo agua, pero en aquella colonia no, aquí si te avisan, pero en otras no”, agregó Yaneth Valadez.

La residente de la colonia Herrera recordó los tiempos en los que el vital líquido no estaba asegurado para la temporada de calor, cuando se desarrollaron tandeos.

“La verdad muy frustrante porque no puedes hacer tus quehaceres domésticos, no puede uno ni bañarse, si tienes agua almacenada o no, si esa agua está apta para lavar los trastes porque a veces no se puede”, dijo Yaneth Valadez.

La Secretaría del Agua en Baja California informó que el Acueducto Río Colorado-Tijuana está operando por encima de su capacidad trasladando de cinco mil 300 a seis mil 100 litros por segundo, lo que permitirá que este sea el segundo año sin tandeos.