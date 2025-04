A 100 días del cierre de la aplicación CBP One, migrantes siguen varados en Tijuana

TIJUANA- Al cumplirse cien días del gobierno de Donald Trump también se cumple el mismo número de días desde que se ordenó el cierre de la aplicación CBP One, dejando varados a personas que llegaron a Tijuana directamente para buscar conseguir el llamado “sueño americano”.

Algunos de ellos han calificado este gobierno como duro e inhumano.

“Yo sentí duro, tristeza. Él es inhumano, por todo lo que está haciendo”, dijo Juana Isabel.

Ella salió de Guatemala rumbo a Tijuana, ya que el 22 de enero tenía su cita para pedir asilo, sin embargo, fue cancelada. Dice que, a sus 63 años, es una de las noticias más impactantes que ha recibido. Ahora, a cien días de un gobierno que, asegura, le cambió la vida de manera negativa, implora por nuevas oportunidades.

“Que vuelvan a reabrir, aunque tal vez ya no la misma porque muchos dicen que no nos van a abrir la misma aplicación de CBP One, que va a ser otra aplicación, le pedimos mucho a Dios que le toque el corazón al presidente para que él pueda darnos la oportunidad para poder pasar al otro lado y cumplir nuestros sueños”, añadió Juana Isabel.

Aunque el deseo es que llegue un milagro, lo ven muy lejano. Por eso ahora esperan seguir renovando sus permisos en México.

“Queremos ser positivos, pero creemos que no van a cambiar las cosas. Y pues ahorita nuestra única esperanza es quedarnos aquí en México, por la situación que veníamos huyendo de Guatemala no podríamos regresar, pero no creemos que vaya a cambiar algo”, dijo Josué Carlos a Telemundo 20.

Aunque reconocen que el presidente de Estados Unidos ha controlado la frontera y se ha reducido drásticamente el número de cruces ilegales en este periodo, el director del albergue Ágape considera que algunas acciones se llevan a cabo sin respetar los procedimientos.

“Para mí ha sido un fracaso, yo sé que quiere reforzar las leyes migratorias y todo, pero es un precio que se está pagando para eso, porque está violando la constitución de Estados Unidos cuando hay un juez de migración que dice yo quiero mirar el caso y todo y pues no deportes a alguien y de todos modos lo deportas pues entra una crisis constitucional”, señaló Albert Rivera.

De acuerdo con la dirección de este albergue la afluencia se ha mantenido a la baja y son pocas personas las que se encuentran ahí, muchas de ellas salieron, rentan o se encuentran buscando algún departamento en esta ciudad.