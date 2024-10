Ya están disponibles en Tijuana las vacunas contra la COVID-19 e Influenza

TIJUANA - Cerca de 57 mil dosis de la vacuna Abdalá ya están disponibles para la comunidad mayor de 60 años, mujeres embarazadas y mayores de 18 años con comorbilidades.

“Sí se espera que conforme disminuyan las temperaturas pueda aumentar la frecuencia de enfermedades respiratorias, sobre todo casos leves, pero queremos evitar que haya casos graves”, dijo José Abel Delgado Peraza, Jefe de Jurisdicción Sanitaria.

Los casos de COVID 19 podrían aumentar, pero buscan que con el programa de vacunación la ciudadanía pueda estar protegida.



Las primeras vacunas de este programa se aplicaron en la comunidad de Villas del Prado.

“Precisamente es prevenir porque yo soy de la tercera edad y me voy a vacunar contra la influenza y el COVID. Somos de alto riesgo por la edad. Es necesario para nuestra salud”, mencionó Mercedes González, residente de esa zona.



Quienes fueron del primer grupo en recibir la vacuna cuando la pandemia estaba en su máximo apogeo, no dejan de aplicarse el refuerzo.



“En mi familia hubo personas que sí fallecieron de COVID, yo tuve acercamiento con algunas personas que tuvieron pero a mí no me dio, quizá porque yo ya tenía la vacuna, no me contagié o no le di cuenta si es que lo tuve”, añadió Mercedes.



Las autoridades de salud recordaron que las vacunaciones son gratuitas y seguras. La ciudadanía solo debe acudir a cualquier centro de salud.



“Está disponible en los centros de salud. Es la vacuna Abdalá, y el foco principal ahorita es personas con factores de riesgo, pedimos que tengan su esquema previo y que hayan pasado seis meses de su última dosis”, mencionó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

Además, reiteran que también se aplican también vacunas contra la influenza, entre otras, incluidas las del esquema de vacunación para niños.

“Me puse la de influenza porque siempre me la pongo cada año, ahorita me dieron la oportunidad de ponerme neumococo porque sufro de los pulmones, hepatitis y me puse la de tétanos porque soy diabética”, dijo la señora Genoveva Bautista.

De acuerdo con las autoridades de salud en Tijuana, también son cerca de 57 mil dosis las que están disponibles para la influenza, pero indicaron que llegarán cerca de 150 mil más. También se gestiona el mismo número para COVID 19.