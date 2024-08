Familiares exigen aparición con vida de Germán, conductor de InDrive desaparecido en Tijuana

TIJUANA- Familiares de Germán Rafael Santoyo de 25 años, desaparecido en Tijuana el pasado 21 de agosto, exigieron a las autoridades más apoyo para la localización de este joven conductor de la plataforma InDrive.

Yolanda Toscano, mamá de Germán, nunca imaginó vivir esta situación.

“Yo miraba tantos desaparecidos y todo, pero nunca pensé que estuviera pasando esto que estoy pasando ahora”, comentó

Pesquisa de búsqueda enviada por la Fiscalía General de Baja California.

Fue el pasado miércoles cuando Germán salió de su domicilio en la colonia Lomas del Jibarito a realizar un servicio de la colonia de Las Palmeras hacia Los Altos en Tijuana. La última comunicación la tuvo a las 11:00 p.m. con su madre. Después de eso ya nada se supo de él.

Su automóvil fue localizado en la zona del Libramiento Rosas Magullón a la altura del parque industrial Valle Sur, donde su familia se dio cita este martes para alzar la voz y pedir apoyo de la fiscalía y así poder revisar las cámaras de videovigilancia del área.

Familiares de German se exigen a las autoridades más apoyo para encontrarlo con vida. Foto; Cynthya Gómez

“Porque hay demasiadas cámaras soltamos un dron por nuestra propia cuenta y hay demasiadas cámaras en el poste, en el motel, es imposible que tarden tanto en hacer una orden de cateo y tener un mapa. exigimos que lo busquen como si fuera su hijo, que empaticen con el caso, que nos ayuden que no sea un caso, más que no sea un carpetazo más o que el archivo como todos los casos que hacen”, dijo Danna Santoyo, hermana de Germán.

Desde su desaparición, su familia no ha dejado de buscarlo y repartir folletos con su rostro con la esperanza de recibir alguna noticia de él.

“Nos organizamos toda la familia, amigos, nos organizamos haciendo la búsqueda donde más o menos tenemos idea que el carro lo levantaron; todo esto buscamos, ahí abajo el cañón con la esperanza. No es el único caso, ahorita hay muchos casos igual al de mi nieto, pero qué hacemos es lo único que le pedimos a las autoridades que nos apoyen”, señaló Rafael Santoyo, abuelo de Germán.

Y es que la familia recibió una denuncia anónima donde afirman que Germán había sido “levantado” en esta zona, incluso en el vehículo, según sus familiares, se encontraron artículos que no pertenecían a Germán, como una gorra y una bocina, luego de que el auto fuera remolcado a un corralón en la delegación San Antonio de los buenos.

“No pidieron dinero, ni nos dijeron nada más, sólo nos hicieron llegar esa información. Si coincide con donde se encontró el carro de mi hijo, por lo que pido apoyo para solicitar las cámaras de turbotec o fábricas las calles principales, negocios cercanos y no me han facilitado la información. Entiendan que soy una madre desesperada por su hijo, mucha gente me dice no es que a lo mejor era un malandro, pero no, mi hijo no, estaba trabajando bien”, dijo Yolanda.

La Fiscalía General del Estado confirmó que ya son nueve casos como el de Germán, de conductores de plataformas digitales que han sido reportados como desaparecidos este año. De acuerdo con el titular de la Unidad de Desaparecidos, Fidel Corvera, ya se realizaron las pruebas al vehículo localizado, sin embargo, están en espera de los resultados periciales.

Mientras tanto, su familia se mantiene en la búsqueda, ya que no quieren que este sea solo un caso más.

“Si alguien nos ve que puedan tener a mi sobrino que no le hagan daño que no le hagan daño que no lo lastimen que lo queremos en casa, que no lo estén lastimando, por favor que nos lo regresen con vida, lo estamos esperando a la familia, lo están esperando sus hijas, su esposa, por favor”, concluyó Ericka Toscano, tía de Germán.

Cualquier información sobre su posible paradero, los pueden reportar al teléfono en Tijuana (664) 683- 9643, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.