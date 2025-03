Realizan feria del empleo exclusiva para mujeres en Tijuana

TIJUANA- Según datos de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana entre el 50 y 60 por ciento de la fuerza laboral está comprendida por mujeres, sin embargo, hay quienes a pesar de los intentos no han podido obtener una plaza laboral, por lo que este martes en Tijuana se llevó a cabo una feria del empleo dedicada exclusivamente para mujeres.

Hay quienes como Georgina Corbalá, que dicen que para las mujeres el camino laboral es todavía más complicado en esta ciudad.

“Ya estamos en marzo y yo sigo sin encontrar empleo”, dijo Georgina a Telemundo 20.

Ella no pierde la esperanza, cuenta que ha llenado solicitudes en diferentes áreas, pero el trabajo no llega.

"Ya sea por la edad, porque no tengo experiencia o trabajo reciente, el caso es que por algo me dicen que no", mencionó Georgina.

Por eso acudió a la feria organizada en el Centro de Justicia para las Mujeres y el Sistema Nacional del Empleo, una oportunidad de encontrar un trabajo estable después de estar más de 3 meses desempleada.

“Yo quiero un trabajo estable que me digan que sí y ganarme mi sueldo”, agregó Georgina.

De acuerdo con Alejandro Arregui, Secretario del Trabajo de Baja California, se ofertaron 1, 500 vacantes seleccionadas para su género.

“Nos dimos a la tarea de seleccionar todas las vacantes de las empresas en Tijuana para poner a disposición más de 1,500 vacantes en esta feria de empleo especializada y segmentada para mujeres donde estaremos no solamente dando ofertas de empleo sino acompañando a las mujeres a vincularlas con 30 empresas e instituciones participantes”, dijo Arregui

A través del Sistema Nacional del Empleo se dará acompañamiento a las mujeres que en muchos de los casos son cabezas del hogar, detalló Brenda Roa, directora del SNE.

“Nosotros damos el seguimiento con ellos, tenemos contacto con la empresa vinculamos a la persona, se le envíe el currículum y no dejamos en este caso a las mujeres solas hasta que la empresa nos confirma la contratación”.

Y es que hay quienes, a pesar de tocar puertas, llenar solicitudes, preparar curriculum y esperar la llamada de regreso, la suerte no llega. Es el caso de Adriana Angulo, quien está en busca de empleo desde hace meses.

“Esperamos en Dios que sí, haya una oportunidad, porque ahorita los empleos para mujeres están muy escasos. He recorrido todas las fábricas, incluso no fábricas y puro hombre puro, hombre puro hombre, y no se nos está dando la oportunidad de las mujeres”, concluyó Adriana Angulo.